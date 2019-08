Saymak terug in de Eredivisie: ‘Ik volgde de club via heel slechte streams’

Mustafa Saymak is definitief terug bij PEC Zwolle. De Eredivisionist maakt vrijdagmiddag bekend dat de middenvelder een contract voor drie seizoenen ondertekent in Overijssel. Saymak komt over van Rizespor; volgens De Stentor was zijn doorlopende contract in Turkije woensdag ontbonden met financiële hulp van PEC, waardoor Saymak transfervrij kon overstappen. Het bedrag dat PEC aan hem betaalde, wordt de komende jaren ingehouden op zijn salaris.

Saymak werd vrijdag medisch gekeurd en aansluitend gepresenteerd als nieuwste aanwinst. De voormalig international van Jong Oranje speelde in het verleden zeven jaar voor de Blauwvingers en genoot ook zijn opleiding bij de club. Een jaar geleden verbond hij zich voor drie seizoenen aan Rizespor, maar zijn eerste avontuur buiten de Nederlandse landsgrenzen mondde uit in een deceptie. Saymak kwam tot vijftien wedstrijden in de Süper Lig, waarvan slechts twee als basisspeler.

Eerder deze maand zou hij van de clubleiding te horen hebben gekregen dat er geen plek meer voor hem was in de eerste selectie. Naar verluidt had ADO Den Haag ook belangstelling voor Saymak, maar PEC heeft aan het langste eind getrokken. "Mijn avontuur in Turkije is niet helemaal geworden wat ik gehoopt had en daarom voelt het des te beter in Zwolle terug te keren. Hier ken ik de club, de medewerkers, de supporters en weet ik dat ik het beste uit mezelf kan halen en van waarde kan zijn", vertelt hij op de clubsite.

"Het afgelopen jaar heb ik nagenoeg alle wedstrijden van PEC Zwolle vanuit Turkije, soms op heel slechts streams, gevolgd. Nu ben ik ontzettend blij weer onderdeel van deze mooie club te zijn. Ik kan dan ook niet wachten om voor het eerst weer op het veld van het MAC3PARK stadion te staan", blikt hij vooruit. Technisch manager Mike Willems stelt dat PEC met Saymak 'precies weet' wat het in huis haalt. "Een dynamische middenvelder, met een ontzettende drive en wil om te winnen", beschrijft hij de aanwinst.