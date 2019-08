‘Club Brugge schrijft geschiedenis door recorddeal met Tottenham’

Victor Wanyama staat op het punt om Tottenham Hotspur in te ruilen voor Club Brugge, zo weet Het Nieuwsblad donderdagmiddag te melden. Naar verluidt zijn beide clubs tot een akkoord gekomen over een transfersom van tien miljoen euro, een bedrag dat door bonussen kan oplopen tot maximaal vijftien miljoen euro. Wanyama beschikt bij the Spurs over een contract tot medio 2021.

Volgens de Belgische krant is het nu aan Wanyama om een definitieve keuze te maken aangaande zijn toekomst op clubniveau. Mocht de deal doorgaan, dan wordt de 28-jarige middenvelder de duurste inkomende transfer in de geschiedenis van het Belgische voetbal. Dat record is sinds een aantal weken in handen van Standard Luik, dat eerder deze zomer 12,6 miljoen overmaakte aan Internazionale voor Zinho Vanheusden. Wanyama is een oude bekende van Club-trainer Philippe Clement, die de 52-voudig international van Kenia nog kent van hun gezamenlijke periode bij Beerschot.

Wanyama werd in 2016 voor circa 14,5 miljoen euro door Tottenham overgenomen van Southampton. De door Club begeerde middenvelder kwam in drie seizoenen in Noord-Londen tot 93 wedstrijden, waarin hij 7 keer scoorde en 1 assist verzorgde. Wegens blessureleed kwam de controleur de laatste tijd minder aan spelen toe. Wanyama speelde ook nog twee seizoenen in het shirt van Celtic.

Mocht Wanyama definitief voor Club kiezen, dan wordt hij de negende zomeraanwinst. De meest in het oog springende aanwinst tot dusver heet Simon Mignolet, die voor circa zeven miljoen euro werd losgeweekt bij Liverpool. Aan de andere kant namen de Belgen afscheid van Stefano Denswil (Bologna), Arnaut Danjuma Groeneveld (Bournemouth) en Marvelous Nakamba en Wesley (beide Aston Villa). Aan deze uitgaande transfers hield Club een bedrag van ruim zestig miljoen euro over.