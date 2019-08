‘Miljoenenaankoop Kasper Dolberg wordt maandag gepresenteerd’

Kasper Dolberg wordt maandag waarschijnlijk gepresenteerd bij OGC Nice, zo meldt Nice-Matin. De spits van Ajax wordt al dagen hevig gelinkt aan een overstap naar de Franse club en door de aanstaande overname van les Aiglons wordt ook de transfer van de Deen binnenkort afgerond, aldus de krant.

Dolberg was de afgelopen wedstrijden van Ajax al niet van de partij door een naderende transfer. De aanvaller speelt onder trainer Erik ten Hag een bijrol en wil meer minuten maken. Naar verluidt is er met de overgang twintig miljoen euro gemoeid. Mogelijk gaat de aanvaller al deel uitmaken van de wedstrijdselectie van Nice voor het duel met Olympique Marseille volgende week woensdag.

Naast Dolberg denkt de huidige nummer twee van de Ligue 1 aan andere aanwinsten, zoals Adam Ounas van Napoli. De transfers komen binnenkort in een stroomversnelling als de overname van de club door de Britse miljardair Sir Jim Ratcliffe en zijn bedrijf Ineos wordt afgerond. Met de overname is ongeveer honderd miljoen euro gemoeid.

Ratcliffe liet eerder al weten dat hij eerst de club in handen wil hebben alvorens hij een klap geeft op transfers. "We hebben nog geen deals klaarliggen met spelers of zaakwaarnemers", zo stelde de zakenman. "Het zou vreemd zijn als je eerst meubels koopt en daarna pas een huis. Eerst gaan we de club overnemen, dan komen de spelers wel."