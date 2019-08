Ajacied kent bizar verval: ‘Hij heeft onwaarschijnlijk op zijn flikker gehad’

Kasper Dolberg staat voor een vertrek bij Ajax. De spits steekt al tijden in een mindere vorm en moet momenteel Dusan Tadic en Klaas-Jan Huntelaar voor zich dulden inzake de spitspositie. Waar de Deen twee jaar geleden nog een grote toekomst bij Ajax werd voorspeld en hij even voor liefst vijftig miljoen euro werd gelinkt aan AS Monaco, wacht nu een roemloze aftocht uit de Johan Cruijff ArenA. Punt van kritiek die de afgelopen jaren steevast terugkomt: beschikt Dolberg wel over het juiste karakter om de absolute top te behalen?

In het seizoen 2016/17 brak Dolberg door bij de hoofdmacht van Ajax. De aanvaller wist onder trainer Peter Bosz zestien keer te scoren in de Eredivisie, terwijl hij met zes goals ook een belangrijke rol speelde in de succesvolle Europa League-campagne van Ajax, dat in de finale het hoofd moest buigen voor Manchester United (0-2). De Telegraaf meldde in de zomer van 2017 zelfs dat AS Monaco dermate onder de indruk was geraakt van Dolberg dat de Ligue 1-club zich met een ‘duizelingwekkend bedrag’ van boven de vijftig miljoen euro had gemeld in Amsterdam. Ajax weigerde naar verluidt echter mee te werken aan een transferrecord en zei resoluut 'nee'.

Bosz was tijdens het Gala Voetballer van het Jaar nog vol lof over Dolberg, die werd verkozen tot Talent van het Jaar. "Op de trainingen zag je de enorme potentie", zei de ex-trainer van Ajax, geciteerd door De Telegraaf. "Als je lang in het voetbal zit, zoals ik, werk je met veel goede spelers. En heel af en toe kom je iets bijzonders tegen. En dat is mij met Kasper gebeurd, omdat hij iets in zich verenigt, waar je altijd naar op zoek bent. Hij is snel, technisch vaardig, voetbalintelligent en ook nog eens iemand die makkelijk doelpunten maakt." Ruim twee jaar later ziet de wereld er compleet anders uit. De Deen heeft, mede door blessureleed, nooit meer zijn niveau van het seizoen 2016/17 aangetikt. Inmiddels lijkt niet AS Monaco met vijftig miljoen euro, maar OGC Nice met twintig miljoen de volgende bestemming voor de spits te zijn.

'Dolberg schrok, hij had dat zetje nodig'

Veel fans en analytici stellen dat de mentaliteit van Dolberg aan het verval ten grondslag ligt. Een paar jaar geleden liet Bosz aan NRC weten dat het karakter van de spits hem mogelijk dwars gaat zitten. "Een pikkie van achttien. Mag bij Ajax 1 trainen, ik zou zorgen dat ik vooraan loop. Een paar dagen later op trainingskamp in Oostenrijk krijg ik zijn data te zien. Stond-ie ook bij de ondersten", stelde Bosz, die Dolberg bij zich riep. "Wil je niet? Kun je niet? Is het te zwaar? Hij zegt: 'nee, nee, nee.' Ik zeg: Zo heb ik niks aan je, dan stuur ik je gewoon naar huis. Jij mag met Ajax 1 meetrainen, dan moet je toch de ballen uit je broek rennen, man? Hij schrok. Hij had dat zetje nodig, denk ik. En vervolgens zat hij iedere dag bij de besten."

Zondagavond blikte men bij Studio Voetbal ook met weemoed terug op de vorige versie van Dolberg, toen de aanvaller volgens oud-spits Pierre van Hooijdonk 'een geweldige speler' was. Willem Vissers van de Volkskrant stelde dat Dolberg in Huntelaar een voorbeeld had moeten nemen. "Huntelaar is super gretig. Dat heeft Dolberg misschien van nature wat minder." De journalist noemt als voorbeeld de thuiswedstrijd tegen Tottenham Hotspur (2-3) in de halve finale van de Champions League. "Hoe hij speelde, kon echt niet. Hij heeft toen in de rust onwaarschijnlijk op zijn flikker gehad. Na rust begon die dan wel een stuk feller. Hij moet gewoon leren dat hij wat moet doen. Huntelaar is gewoon gretiger en vraagt meer om de bal. Dan moet Dolberg, een jongen die ruim tien jaar jonger is, toch denken: ja..."

Hugo Borst stipte bij FOX Sports ook al aan dat de inmiddels 36-jarige Huntelaar, sinds medio 2017 weer actief voor Ajax, een belangrijke factor is in de neerwaartse spiraal van Dolberg. "We moeten Huntelaar gaan aanrekenen dat hij Dolberg heeft vermoord", knipoogde hij. "Daar heb ik geen probleem mee, want het is topsport. Zo werkt dat nu eenmaal. Dolberg is niet bestand tegen de intimiderende aanwezigheid van Huntelaar. Huntelaar heeft zó veel zelfvertrouwen. Ik vind het heel knap, op die leeftijd." Huntelaar zelf is zich van geen kwaad bewust en vond de vraag van Hans Kraay junior of hij Dolberg heeft weggejaagd 'apart'. "Je wilt altijd minuten maken, dat is logisch. We hebben niemand weggejaagd, je wilt jezelf laten zien. Voetbal is het leukste wat er is. Elke dag bezig zijn met een goede groep met talentvolle spelers. Daar werk ik nog steeds voor."

De heren van Veronica Inside stelden het karakter van de 'ondoorgrondelijke' Dolberg onlangs eveneens aan de kaak. "Die jongen toont nooit emotie", begon Johan Derksen. "Een jonge jongen die scoort: dan is het toch normaal dat je blij reageert? Dat je niet als een zoutzak terugloopt met een kop van: wat kan mij het schelen?" Hans Kraay junior kwam tot de conclusie dat Dolberg, ondanks zijn talent en jonge leeftijd, gek genoeg geen perspectief meer heeft bij Ajax. "De kaarten zijn geschud. Ten Hag kiest gewoon voor David Neres, Hakim Ziyech en Dusan Tadic. Huntelaar is zelfs de eerste invaller. Dolberg is in de pikorde teruggevallen."

'Ik heb die adrenalinestoot dan ook niet echt'

Inmiddels lijkt een transfer voor Dolberg onafwendbaar. Mogelijk is de mentaliteit van Dolberg daadwerkelijk de reden van het vertrek van de Deen uit Amsterdam. Waar Bosz de spits eerder ook al confronteerde met het gebrek aan wilskracht, zou Erik ten Hag naar verluidt eveneens klaar zijn met het gebrek aan inzet én productiviteit. De trainer van Ajax erkende bij FOX Sports dat een transfer aanstaande lijkt. "Kasper moet aan spelen toekomen", aldus Ten Hag, die vervolgens het betoog van Bosz van enkele jaren eerder leek te onderstrepen. "Spelen kan hier, maar dan moet hij de strijd aangaan. Ik houd hem graag, want hij heeft exceptionele kwaliteiten, maar hij moet spelen op zijn leeftijd."

Ajax gewaarschuwd: ‘Je moet dan na vijf sprintjes al aan de zuurstof’

In gesprek met Never Offside in het voorjaar van 2017 gaf Dolberg toe een koele kikker te zijn. Dat de jongeling weinig emoties toont, ook na een doelpunt, heeft volgens hem niets te maken met de vraag of hij wel content is met de treffer. "Natuurlijk ben ik wel blij, maar ik heb gewoon niet de behoefte om gek te gaan doen. Ik heb die adrenalinestoot dan ook niet echt. Het is gewoon een goal, maar dan is de wedstrijd nog niet gespeeld. Het is ook niet iets waar ik na een goal bewust mee bezig ben. Het gaat er mij om dat ik gefocust blijf. Zo lang de wedstrijd nog niet voorbij is kan het nog altijd misgaan. Ik ben blijer als we winnen dan als ik een goal maak."

In De Denen van Perez van FOX Sports in 2018 gaf de ijskonijn aan dat hij niet bewust een bepaalde houding aanneemt. "Als mensen erover praten, dan zie ik uiteraard dat het een beetje raar is. Het is lastig", aldus de spits. "Ik wil niet zeggen dat ik dat nooit wil veranderen, want ik weet zeker dat er trainers zijn die mij willen helpen. Maar als ze van mening zijn dat ik die houding juist moet hebben... Het is dus niet zo dat ik het uitsluit, het is ook gewoon wie ik ben. Ik heb zelf geen behoefte om dat te veranderen."