Beste speler Keuken Kampioen Divisie wil stap maken en uit vertrekwens

Branco van den Boomen heeft een verbeterd contractvoorstel van FC Eindhoven afgeslagen, zo meldt de club uit de Keuken Kampioen Divisie dinsdagmiddag via de officiële kanalen. De 24-jarige middenvelder, die zijn laatste contractjaar in Eindhoven is ingegaan, wil graag een stap hogerop maken, al heeft hij nog geen nieuwe club gevonden.

“Ik ben blij met het vertrouwen vanuit de club, maar ik zou graag nog een stap willen maken. Als het niet mocht lukken blijf ik me volledig inzetten voor de Blauw-Witten”, stelt Van den Boomen in een reactie op de website van zijn werkgever. De middenvelder kwam afgelopen seizoen tot elf doelpunten en veertien assists en werd mede hierdoor uitgeroepen tot Beste Speler van de Keuken Kampioen Divisie.

“Branco is een topspeler, die wil je niet zomaar kwijt”, benadrukt technisch manager Marc Scheepers. “We hebben een voorstel bij Branco en zijn zaakwaarnemer neergelegd, met dit aanbod hebben we onze nek voor hem uitgestoken. We moeten zijn keuze om niet te verlengen respecteren. Hij heeft de wens uitgesproken om een stap hogerop te willen spelen, dat is zijn goed recht.”

Van den Boomen maakte enkele jaren deel uit van de jeugdopleiding van Ajax, al bleef een doorbraak in de hoofdmacht uit. Via Jong Ajax kwam hij in 2014 bij FC Eindhoven terecht, dat hem een jaar later verkocht aan sc Heerenveen. Via een verhuurperiode bij Willem II keerde de middenvelder in 2017 terug bij Eindhoven. Er was volgens Voetbal International de laatste maanden de nodige interesse vanuit binnen- en buitenland, maar tot een transfer leidde dat niet.