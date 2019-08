‘We zouden het rugnummer van Arjen Robben dit jaar eigenlijk niet weggeven’

Bayern München rondde eerder op de maandag de komst van Philippe Coutinho af en de Barcelona-huurling werd ’s middags meteen gepresenteerd door der Rekordmeister. Coutinho gaat bij zijn nieuwe werkgever spelen met het rugnummer 10, dat de afgelopen jaren werd gedragen door de inmiddels gestopte Arjen Robben.

Algemeen directeur Karl-Heinz Rummenigge vertelde maandagmiddag op de bijbehorende persconferentie dat Bayern Robben heeft geraadpleegd over deze beslissing: “Hasan Salihamidzic (technisch directeur, red.) heeft contact gehad met Robben, aangezien we de nummers 7 en 10 dit jaar eigenlijk niet zouden weg zouden geven.” Het nummer 7 was de afgelopen jaren te zien op de rug van Franck Ribéry, die Bayern eveneens na een jarenlang dienstverband heeft verlaten.

“Arjen heeft hier echter geen probleem mee en hij wenst Coutinho veel succes. Het nummer 10 is ook een teken dat we vol op hem inzetten”, gaat Rummenigge verder. Coutinho weet op zijn beurt dat hij met zijn nieuwe rugnummer in de voetsporen treedt van een clubicoon van de Duitse grootmacht: “Het shirt van Bayern en het nummer 10 brengen veel verantwoordelijkheden met zich mee.”

“Dit nummer was van Arjen Robben, hij was een geweldige speler en ik hoop dat ik met goed voetbal aan de hoge verwachtingen kan voldoen. Ik speel ook het liefst op de nummer 10-positie, maar de coach zal uiteindelijk beslissen waar ik zal spelen. Hij mag mij op elke positie neerzetten”, vertelde de nieuwkomer. Bayern betaalt Barcelona in eerste instantie een huurvergoeding van 8,5 miljoen euro om Coutinho een seizoen te huren. Hij kan daarna voor 120 miljoen definitief ingelijfd worden.