Boussabon en Been vernietigend: ‘Zo kinderlijk, Feyenoord-onwaardig’

Eric Botteghin is de gebeten hond bij Feyenoord na de eerste helft van de thuiswedstrijd tegen FC Utrecht. De verdediger viel naar de grond toen aanvaller Issah Abass na acht minuten op hem kwam afstormen. Abbas ging gemakkelijk langs Botteghin en opende de score. Analisten Ali Boussabon en Mario Been van FOX Sports rekenen de Braziliaan het doelpunt aan.

Sam Larsson verloor de bal op het middenveld, maar volgens Boussabon had Feyenoord de situatie moeten kunnen verdedigen. "Je staat met drie tegen één, dus zoveel is er eigenlijk niet aan de hand", aldus de oud-aanvaller. "Maar Botteghin laat zich zo eenvoudig uitspelen. Zo kinderlijk, eigenlijk. Feyenoord-onwaardig." Volgens Been deed Botteghin hetzelfde als vorige week tegen sc Heerenveen (1-1), toen hij een strafschop veroorzaakte die door Jens Odgaard werd gemist. "Hij stapt in, maar hij moet met Abbas meelopen en hem tegen zich aan laten lopen. Die Abbas is veel te snel en loopt er makkelijk langs."

"Verdedigers die slim zijn, maken altijd lichamelijk contact, zodat je als aanvaller niet op volle snelheid kan komen", vult Boussabon aan. "Dat is wat Botteghin moet doen. Hij is twee keer zo groot als Abbas en hij moet het hebben van zijn fysiek, niet van zijn snelheid. Hij moet hem naar de buitenkant dwingen. Maar hij gaat nu gewoon liggen. Hij kiest voor de makkelijke weg: alles of niets. Dit kan gewoon niet."

Volgens Been is het tijd om te kijken naar de samenstelling van de achterhoede van Feyenoord. "Het centrum van Feyenoord, met Jan-Arie van der Heijden voorop, is zo twijfelend. Ze hebben met George Johnston en Edgar Ié twee nieuwe centrumverdedigers gehaald en het lijkt me dan ook tijd dat je ze gaat gebruiken. Met alle respect hoor, maar als Van der Heijden aangeeft dat hij weg wil, dan moet je verder." In de pauze koos trainer Jaap Stam er inderdaad voor om Ié te laten debuteren; de zomeraanwinst verving Van der Heijden.