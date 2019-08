‘Alexis Sánchez bereikt persoonlijk akkoord; zaakwaarnemer pakt vliegtuig’

Internazionale en Manchester United zijn weer in gesprek, zo verzekeren media in Engeland en Italië zaterdagavond laat. Nog geen tien dagen na de transfer van Romelu Lukaku naar Milaan zou nu ook Alexis Sánchez een voorname kandidaat zijn om de selectie van trainer Antonio Conte van nieuwe impulsen te voorzien.

Inter en Alexis zouden volgens de laatste berichten uit Italië tot een vergelijk over een tijdelijk contract voor een jaar zijn gekomen, waarbij de dertigjarige Chileen genoegen zou hebben genomen met een aanzienlijke salarisverlaging. Zaakwaarnemer Fernando Felicevich vliegt volgens transferexpert Gianluca Di Marzio zondag naar Engeland om het voorstel van Inter aan het bestuur van Manchester United te tonen. Enkele media in Italië verzekeren echter dat een delegatie van Inter al voet op Engelse bodem heeft gezet en de clubs al aan de onderhandelingstafel hebben plaatsgenomen.

Met een eventuele deal zou een totaalbedrag van ongeveer twintig miljoen euro gemoeid zijn: het salaris van Alexis en de beoogde huurvergoeding voor Manchester United. Een verplichte optie tot koop, afhankelijk van het aantal gespeelde wedstrijden, zou de voorkeur van alle betrokken partijen genieten. Voor Alexis zou het een rentree in de Serie A betekenen, daar hij tussen 2007 en 2011 het tenue van Udinese om de schouders droeg.

Alexis kwam na zijn periode in Engeland uit voor Barcelona, Arsenal en Manchester United, met wisselend succes. Hij sloot zich in januari 2018 aan bij United, nadat de vedette jarenlang actief was voor Arsenal. Op Old Trafford kon de 130-voudig international, mede door blessureleed, de hoge verwachtingen echter niet waarmaken. Alexis, die nog tot medio 2022 vastligt in Manchester, staat tot op heden op 45 wedstrijden voor United, waarin hij 5 goals en 9 assists produceerde.