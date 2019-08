Ajax gewaarschuwd: ‘Je moet dan na vijf sprintjes al aan de zuurstof’

Ajax rekende afgelopen week door een 3-2 thuisoverwinning, na een 2-2 gelijkspel in de heenwedstrijd, af met PAOK Saloniki en mag zich daardoor gaan opmaken voor de laatste voorronde van de Champions League. De Amsterdammers blijven voor deze play-off ook in Griekse sferen, want de Cypriotische topclub APOEL Nicosia is het laatste obstakel op weg naar de groepsfase van het miljardenbal. APOEL leek door een 1-2 nederlaag in eigen huis het hoofd te moeten buigen voor Qarabag FK, maar wist de zaken dankzij een verrassende 0-2 zege in Azerbeidzjan toch nog in zijn voordeel om te buigen.

Door Robin Bruggeman & Chris Meijer

De club uit Nicosia is van oudsher de grootste en meest succesvolle club van Cyprus en is in de afgelopen jaren aan een ongekende dominantie bezig. APOEL werd de afgelopen zeven seizoenen op rij landskampioen en won in totaal twaalf van de negentien landtitels die deze eeuw werden verdeeld. Vanwege deze vele binnenlands successen is APOEL ook ieder seizoen wel present in de voorrondes van de Champions League of Europa League, met het seizoen 2011/12 als voorlopig hoogtepunt. APOEL eindigde in dat jaar bovenaan een Champions League-groep met FC Porto, Shakhtar Donetsk en Zenit Sint-Petersburg en verraste in de achtste finales nog een keer door Olympique Lyon uit te schakelen. In de kwartfinales bleek Real Madrid met een 0-3 uitoverwinning en een 5-2 zege in het Santiago Bernabéu uiteindelijk een maatje te groot voor de Cyprioten.

Vijf jaar later volgde eveneens een succesvolle campagne in de Europa League toen APOEL boven Olympiacos, Young Boys en Astana eindigde in de groep en in de eerste knock-outronde ook Athletic Club uit wist te schakelen. Door twee keer een 1-0 zege maakte Anderlecht destijds een einde aan het Europese avontuur van APOEL, dat vorig seizoen voor het eerst in jaren niet wist door te stoten naar de groepsfase van een van de twee bekertoernooien. In de voorrondes van de Champions League bleek het Litouwse FK Suduva te sterk, waarna in de kwalificatierondes voor de Europa League nog wel werd afgerekend met Flora Tallinn en Hapoel Be’er Sheva. Astana versperde APOEL echter na het nemen van strafschoppen de doorgang, waardoor de Europese ambities van de club al in augustus in de ijskast moesten.

Doelman Boy Waterman is een van de bekende gezichten in de selectie van APOEL.

Thomas Doll

APOEL kon zich daardoor wel compleet richten op de eigen competitie en werd met een voorsprong van acht punten op AEK Larnaca voor de zevende keer op rij landskampioen. Onder leiding van de pas aangetreden Thomas Doll, ex-trainer van onder meer Hamburger SV, Borussia Dortmund en Hannover 96, gaat Thrylos nu proberen om ten koste van Ajax toegang tot de poulefase van de Champions League af te dwingen. Doll moet dat doen met een selectie waarvan 20 van de 32 spelers niet uit Cyprus komen. Van deze buitenlanders hebben er een aantal een verleden op de Nederlandse velden: Uros Matic speelde jarenlang op het middenveld van NAC Breda, terwijl André Vidigal dit seizoen wordt gehuurd van Fortuna Sittard. Met Boy Waterman zit er bovendien een Nederlandse keeper op de bank en ook Reza Ghoochannejhad, in het verleden actief bij sc Heerenveen, Go Ahead Eagles, FC Emmen en SC Cambuur, maakt deel uit van de selectie van Doll.

APOEL zal voor veel Nederlandse voetbalvolgers, ondanks de twee wedstrijden die in 2014 in de groepsfase van de Champions League al tegen Ajax werden gespeeld, verder waarschijnlijk een grote onbekende zijn. Dat geldt echter niet voor Hector Hevel, voormalig middenvelder van ADO Den Haag en sinds januari 2017 actief bij het Cypriotische AEK Larnaca. In dienst van de groen-gelen nam hij het al verschillende keren op tegen de ploeg uit de hoofdstad: “Het is een hele grote club, met heel veel invloed”, vertelt hij in gesprek met Voetbalzone. Hevel is inmiddels goed bekend met de omstandigheden op Cyprus en hij denkt dat die weleens nadelig uit zouden kunnen pakken voor Ajax: “Ik zou er niet te makkelijk over denken. Je moet er rekening mee houden dat we hier met 36 graden en 75 procent luchtvochtigheid spelen. Als je een wedstrijdje in de zon speelt, moet je na vijf sprintjes wel even aan het zuurstof. Zeker als je uit Nederland of een ander iets koeler land komt, ben je dit niet gewend”, waarschuwt hij de Amsterdammers alvast.

‘De competitie is een stuk beter dan de meeste mensen denken’

“Door die hitte is het niet gemakkelijk om hier te spelen, in de winter is het een ander verhaal. Het helpt altijd als je tegen clubs speelt uit landen die dit niet gewend zijn. Je kan niet een dag van tevoren aankomen en ineens gewend zijn aan de hitte. Je moet het voordeel alleen wel benutten, want je kunt het daardoor niet rustig aan doen. Je zal druk moeten zetten en doelpunten moeten maken, dat maakt de return ook een stuk makkelijker.” Hevel denkt echter wel dat Ajax met de beste papieren het tweeluik ingaat: “Het is niet makkelijk om tegen Cypriotische ploegen te spelen, er lopen veel buitenlanders rond en dat heeft automatisch invloed op de kwaliteit van de teams en de competitie. De competitie is een stuk beter dan de meeste mensen denken en APOEL heeft ook gewoon een goede ploeg, ze hebben ook weer de nodige spelers aangetrokken. Maar ik moet eerlijk zeggen dat het voor APOEL een lastige klus gaat worden, Ajax is wel de favoriet.”

De ploeg van trainer Erik ten Hag mag zich dan echter niet van de wijs laten brengen door de hoge temperaturen en de tactieken van de tegenstander. Hevel heeft in zijn jaren op Cyprus al het een en ander meegemaakt: “Ze houden hier ook wel van tijdrekken, dat soort dingen. Ik heb keepers weleens in de 23e minuut kramp zien krijgen. Die mensen zijn heel goed in wedstrijden doodleggen. Ik had het er vorig jaar met Jurgen Streppel (vorig seizoen de trainer van Anorthosis Famagusta,red.) over, die zei: ‘Als je een wedstrijd in de laatste tien minuten wil winnen, moet je een paar Cyprioten in het veld zetten. Die zijn zo goed in tijdrekken, dat is niet normaal.’ Als je achterstaat, is dat natuurlijk minder leuk.” APOEL en Ajax treffen elkaar dinsdagavond om 21.00 uur in het GSP-stadion te Nicosia voor de heenwedstrijd van hun tweeluik. De return staat volgende week dinsdag op het programma in de Johan Cruijff ArenA.