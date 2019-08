Bayern München kent teleurstellende seizoensouverture voor eigen publiek

Bayern München is teleurstellend aan het nieuwe seizoen in de Bundesliga begonnen. De regerend landskampioen kwam vrijdagavond op eigen veld tegen Hertha BSC niet verder dan een gelijkspel (2-2) en liep zo direct averij op in de titelrace. Karim Rekik deed de gehele wedstrijd mee namens Hertha; Javairô Dilrosun en Daishawn Redan ontbraken in de wedstrijdselectie van de bezoekers.

Bayern begon onwennig aan de wedstrijd voor eigen publiek, maar nam het heft gaandeweg in handen. Dat resulteerde halverwege de eerste helft in de verdiende voorsprong voor het elftal van Kovac. Joshua Kimmich ging aan de rechterkant van het veld aan de wandel met de bal, waarna de Duits international oog had voor Serge Gnabry. Die had vervolgens een lage voorzet in huis, die wel aan aanvalsleider Robert Lewandowski was besteed: 1-0.

De Poolse spits zette Bayern daarmee op het juiste spoor, maar Hertha wist de wedstrijd in de laatste tien minuten voor rust volledig te kantelen. Dodi Lukebakio zorgde eerst met een van richting veranderd afstandsschot voor de gelijkmaker en even later nam het bezoek uit Berlijn via Marko Grujic zelfs brutaal de leiding. De Serviër omspeelde Manuel Neuer half na een fraaie assist van Vedad Ibisevic en kon vervolgens eenvoudig voor de 1-2 zorgen.

De achterstand halverwege was voor Kovac geen reden om in de rust in te grijpen. Sterker nog: de oefenmeester voerden zijn eerste wissels pas door in de laatste vijf minuten van de officiële speeltijd. De spelers die het vertrouwen kregen van Kovac wisten de wedstrijd in de tweede helft niet meer te winnen, al werd er nog wel een punt veiliggesteld. Grujic had rond het uur een overtreding begaan op Lewandowski, waarna laatstgenoemde strafschop die volgde zelf benutte.