Heracles pikt Afrika Cup-deelnemer op in Keuken Kampioen Divisie

Mohamed Amissi zet zijn loopbaan voort bij Heracles Almelo, zo melden de Twentenaren dinsdagmiddag via de officiële kanalen. De negentienjarige aanvaller komt over van NAC Breda en heeft zijn handtekening gezet onder een tweejarig contract. In de verbintenis is bovendien een optie voor nog een seizoen opgenomen.

De linksbuiten zal in eerste instantie vooral bij de beloften van Heracles gaan spelen: “Mo is een linksbuiten met een goede techniek. Wij geven hem de kans zich door te ontwikkelen om te zien of hij de sprong kan maken naar de Eredivisie”, legt technisch manager Tim Gilissen uit.

Met zijn vertrek komt er voor Amissi een einde aan vijf jaar bij NAC, dat hem in 2014 oppikte in de jeugd van Anderlecht. De aanvaller was onlangs met Burundi, het land waar zijn moeder vandaan komt, nog actief op de Afrika Cup. Hij kwam als invaller binnen de lijnen tegen Nigeria en Madagascar en mocht tegen Guinee zelfs in de basis beginnen.