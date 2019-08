Klopp wijst Nederlands talent aan als vervanger van ‘zieke’ Lovren

Dejan Lovren mist het duel om de Europese Supercup van Liverpool met Chelsea van woensdag wegens ziekte en de plaats van de Kroatische verdediger wordt ingenomen door Ki-Jana Hoever. In de Engelse media wordt echter getwijfeld aan de officiële lezing van the Reds, daar Lovren wordt genoemd als mogelijke aanwinst van zowel AS Roma als AC Milan.

Hoever maakte afgelopen seizoen zijn debuut in de hoofdmacht in de FA Cup-wedstrijd van Liverpool tegen Wolverhampton Wanderers. De zeventienjarige verdediger kwam deze jaargang nog niet in actie in een officiële wedstrijd van de Champions League-winnaar. Een eventueel vertrek van Lovren is wellicht ook goed nieuws voor Sepp van den Berg, die voor circa twee miljoen euro werd overgenomen van PEC Zwolle. Manager Jürgen Klopp wil de zeventienjarige stopper echter rustig brengen.

Klopp heeft in de 23-koppige selectie ook plaats voor doelman Andy Lonergan, die werd aangetrokken vanwege de blessure van eerste keus Alisson Becker. Reservedoelman Adrían verdedigt normaal gesproken het doel van Liverpool in Istanbul. Virgil van Dijk en Georginio Wijnaldm zijn dinsdagochtend ook richting Turkije afgereisd. Het duel met Europa League-winnaar Chelsea begint woensdagavond om 21.00 uur, met het stadion van Besiktas als decor.

Volledige selectie Liverpool:

Doel: Adrían, Andy Lonergan, Caoimhin Kelleher

Verdediging: Virgil van Dijk, Joe Gomez, Andrew Robertson, Joël Matip, Ki-Jana Hoever, Trent Alexander-Arnold

Middenveld: Fabinho, Georginio Wijnaldum, James Milner, Naby Keïta, Jordan Henderson, Alex Oxlade-Chamberlain, Adam Lallana, Xherdan Shaqiri

Aanval: Roberto Firmino, Sadio Mané, Mohamed Salah, Rhian Brewster, Divock Origi en Harvey Elliott.