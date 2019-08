Voetbal International: PSV opent onderhandelingen en mikt op record

PSV heeft de onderhandelingen met Napoli over een transfer van Hirving Lozano naar Italië officieel geopend, zo meldt Voetbal International maandagavond. Volgens het weekblad mikt de Eindhovense club op een recordtransfer; Memphis Depay vertrok in 2015 voor 34 miljoen euro naar Manchester United en geldt sindsdien als de duurste uitgaande transfer van PSV.

Napoli zal naar alle waarschijnlijkheid niet schrikken van de vraagprijs van de Eindhovenaren. De Italianen waren eerder deze zomer akkoord met Lille OSC over Nicolas Pépé, die voor tachtig miljoen euro naar Napels zou komen. De Ivoriaanse aanvaller koos echter voor Arsenal, waardoor Napoli op zoek moest naar een alternatief en uitkwam bij Lozano.

De persoonlijke eisen van Lozano zouden wél een struikelblok kunnen vormen voor Napoli, zo meldde France Football eerder op de maandagavond. I Partenopei zijn gewend de portretrechten van hun aankopen af te kopen, maar Lozano zou daar gezien zijn populariteit geen afstand van willen doen. AS Monaco zou zodoende zijn kans schoon zien om de vleugelspits van PSV voor de neus van Napoli weg te kapen.

Lozano staat sinds de zomer van 2017 onder contract bij PSV, dat hem overnam van CF Pachuca. Afgelopen seizoen maakte de Mexicaan in dertig competitiewedstrijden zeventien doelpunten en gaf hij acht assists. In zijn eerste jaar in Nederland werd Lozano, die 35 interlands achter zijn naam heeft staan, met PSV kampioen.