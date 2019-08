‘Mark van Bommel vroeg mij of ik terug wilde komen: ‘We hebben jou nodig’’

Daniel Schwaab vertrok eerder deze zomer nog bij PSV, maar anderhalve maand later is hij alweer terug in het Philips Stadion. De Eindhovenaren maakten zondagavond melding van de terugkeer van de verdediger, die vanwege privéomstandigheden eigenlijk dichter bij huis wilde gaan voetballen. Schwaab heeft echter het idee dat hij in de afgelopen weken zoveel tijd met zijn familie door heeft kunnen brengen dat hij nu weer klaar is voor een seizoen in de Eredivisie.

“Toen ik drie maanden geleden die keuze maakte, dacht ik dat ik er goed aan deed. Nu heb ik echter veel tijd doorgebracht met mijn familie in Duitsland en het vuur is weer terug. Ik voel een grote honger om weer aan de slag te gaan en ik ben blij dat ik nu weer hier ben”, laat hij met een glimlach weten via de officiële kanalen van zijn werkgever.

“Ik had het gevoel dat ik terug moest, dat de afstand te groot was. Maar de tijd die ik nu met mijn familie had was ook nodig om de batterij op te laden en de honger weer terug te krijgen. Nu ben ik echt blij om hier weer terug te komen en iedereen te zien. Ik heb nu het gevoel dat het zo nog een jaar kan werken en dat is een goed gevoel.”

Schwaab hield in de tussentijd altijd contact met zijn ploeggenoten en heeft in de zomer bovendien hard voor zichzelf getraind. Een onderhoud met trainer Mark van Bommel vormde uiteindelijk het laatste zetje: “Van Bommel heeft mij gebeld en gevraagd: ‘Daniel, is het mogelijk dat je nog een keer terugkomt? We hebben jou nodig, jouw karakter. Niet alleen op het veld, maar ook naast het veld.’ We hebben daarna met elkaar gesproken om te kijken hoe we het kunnen oplossen en nu ben ik hier. Ik wil nog een keer kampioen worden, dat is zeker.”