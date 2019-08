FC Utrecht slaat toe bij AS Monaco en contracteert Frans talent

FC Utrecht heeft zich verzekerd van de komst van Zineddine Bourebaba, zo meldt de club maandagmiddag via de officiële kanalen. De zestienjarige middenvelder komt transfervrij over van AS Monaco en tekent in de Domstad een tweejarig contract, met de optie op een derde seizoen in Utrecht. Bourebaba sluit in eerste instantie aan bij FC Utrecht Onder-19.

“Vanuit ons Franse netwerk is Zineddine bij ons op de radar gekomen”, verklaart directeur voetbalzaken Jordy Zuidam. “Hij heeft op onze trainers en scouts indruk gemaakt tijdens zijn stages in Utrecht en toonde zich een speler die sterk is aan de bal en een goed gevoel heeft voor het kiezen van de juiste positie in het veld.”

“Zineddine is een intelligente speler, die het spel fantastisch leest”, vervolgt Zuidam zijn relaas over de kersverse aanwinst uit Frankrijk. “Hij beschikt over een goede steekpass en behoudt op het veld het overzicht. We zijn overtuigd van zijn potentie en gaan er alles aan doen hem zo snel mogelijk speelgerechtigd te krijgen.”

Bourebaba stelt zichzelf voor de camera van FC Utrecht TV kort voor aan de supporters van zijn nieuwe werkgever. “Mijn sterke speleigenschappen zijn mijn techniek en mijn spelinzicht. Ik heb voor FC Utrecht gekozen omdat er heel veel mogelijkheden zijn. Ik heb verschillende doelen om te bereiken. Individueel, maar zeker ook als team, als collectief. Ik denk dat er mooie dingen te wachten staan hier.”