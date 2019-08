John van den Brom geschokt door overlijden Dejan Curovic: ‘Het doet me pijn’

Net als heel voetbalminnend Nederland schrok John van den Brom zondagmiddag ook van het nieuws dat Dejan Curovic is overleden. De trainer van FC Utrecht kreeg vlak na de met 3-1 gewonnen wedstrijd tegen PEC Zwolle het nieuws over de dood van de 51-jarige Serviër te horen. Van den Brom kent Curovic nog van hun gezamenlijke tijd bij Vitesse, waar zij lang met elkaar samenspeelden en goed bevriend raakten.

“Ik was perplex. Ik heb veel met Dejan gespeeld en na het voetbal heb ik veel contact met hem onderhouden. Hij heeft ons vaak begeleid als we in de Balkanlanden moesten spelen, met scouting en dergelijke”, vertelt Van den Brom in gesprek met FOX Sports. “Hij is een vriend van me. Als je dit dan vlak na een wedstrijd te horen krijgt, geeft dat ook weer het perspectief van het leven aan. Hij is een jaar jonger dan ik en veel te vroeg gegaan. Het doet me pijn.”

Curovic overleed zondag, op de dag dat hij zijn 51e verjaardag vierde, na een kort ziekbed. Van den Brom wist niet dat de voormalige aanvaller, die in Nederland zes jaar voor Vitesse speelde en ook drie seizoenen de kleuren van FC Groningen verdedigde, ziek was: “Nog niet zo heel lang geleden heb ik hem gesproken.”

“Misschien was hij te trots om daar iets over te zeggen. Dit is verschrikkelijk. Ik herinner hem als een heel aimabel mens die een cultheld was toen hij bij ons speelde. Als mens was hij open en vriendelijk, voor iedereen bereikbaar. Dat versterkte de vriendschap die wij hadden.”