‘Hij hoort nu dat Ziyech vier miljoen verdient, dan ga je ook weer aankloppen’

Ajax won zaterdagavond overtuigend met 5-0 van FC Emmen, terwijl PAOK Saloniki in de heenwedstrijd van de derde voorronde van de Champions League op 2-2 werd gehouden. De tafelgasten bij Rondo van Ziggo Sport stellen dat Ajax goed bezig is en wijzen ook naar het goede technische beleid, aangezien meerdere spelers hun contract hebben verlengd.

"Ik vind dat ze het fantastisch hebben gedaan om die jongens te contracteren", doelt Dick Advocaat op onder anderen Hakim Ziyech en David Neres. "Iedereen dacht dat jongens als Neres en Ziyech weggingen. Als je dat soort jongens vast kan leggen, dan behoud je bijna je hele elftal." Ruud Gullit stipt aan dat de genoemde spelers wel hadden gedacht dat ze betere aanbiedingen uit het buitenland zouden krijgen.

"Die kregen ze niet en dat is natuurlijk ook een teleurstelling. Want je wil wel Champions League blijven spelen. Dan ga je bij jezelf denken: wat ga ik doen? Maar ik denk dat, als er volgend jaar toch een goede club komt, Ziyech wel weggaat." Presentator Jack van Gelder brengt ter sprake dat andere spelers van Ajax door de nieuwe verbintenissen mogelijk afvragen of zij ook niet meer moeten verdienen en noemt de naam van Daley Blind, die vorig jaar zomer overkwam van Manchester United.

"Hij hoort nu dat Ziyech vier, vierenhalf miljoen gaat verdienen. Dan ga je ook weer aankloppen", aldus Van Gelder. Youri Mulder gaat tegen het idee van Van Gelder in. "Het is toch zo: je tekent een contract voor de komende twee, drie jaar. Dat heb jij dan toch getekend? En dan afhankelijk van die anderen die dan meer gaan verdienen... Tja, dat had je dan anders moeten doen (als speler, red.)."