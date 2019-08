Groenendijk sprak al ‘weken’ niet met El Khayati: ‘Er is geen weg meer terug’

Nasser El Khayati heeft zijn laatste wedstrijd voor ADO Den Haag gespeeld, zo verwacht trainer Alfons Groenendijk. De aanvallende middenvelder heeft zijn gezicht al weken niet meer laten zien op het trainingsveld van ADO en volgens de coach is er nu geen weg meer terug, ondanks een doorlopend contract tot medio 2020. El Khayati aast op een transfer naar Qatar SC. Tegenover FOX Sports heeft technisch directeur Jeffrey van As zondagavond laten weten dat hij goede hoop heeft dat de transfer komende week rond komt.

In aanloop naar het duel met PSV van zondagavond (20.00 uur) laat Groenendijk weten dat er al enige tijd geen contact meer is geweest met El Khayati. “Hij komt niet trainen op dit moment. Hij heeft best wel veel aan zijn hoofd, dus ik heb hem de laatste weken niet gesproken”, aldus de coach over de speler die vorig Eredivisie-seizoen goed was voor zeventien doelpunten en twaalf assists. Groenendijk laat weten dat er geen weg meer terug is voor El Khayati. “Er is veel gebeurd”, vervolgt de trainer in gesprek met de NOS. “Ik denk eerlijk gezegd niet dat dat mogelijk is, omdat ik ook met hem een langdurig gesprek heb gehad. Daarin heeft hij laten blijken dat hij dit heel graag wil. Dus ik denk niet dat er nog een weg terug is, nee.”

Vorige week werd bekend dat El Khayati boos is op de clubleiding van ADO. Volgens zaakwaarnemer Majid Ashria houdt de club zich niet aan gemaakte afspraken. Het kamp-El Khayati wordt 'van het kastje naar de muur gestuurd', stelt Ashria vrijdag in gesprek met Voetbal International. Het is volgens hem 'heel, heel moeilijk communiceren' met ADO. El Khayati en Qatar SC zijn al bijna twee weken akkoord over een meerjarig contract. De gesprekken tussen ADO en de club uit het Midden-Oosten verlopen een stuk minder soepel. Ondanks dat het eerste bod volgens Ashria inmiddels is verdubbeld, weigert ADO vooralsnog mee te werken aan het vertrek van de sterspeler.

Ashria meldde dat er eind juli al een telefonisch akkoord was, maar dat ADO daar vervolgens weer op terugkwam. “De club wil er steeds weer een beetje meer geld bij. Qatar SC heeft nu al meerdere aanbiedingen gedaan, maar ADO neemt nergens genoegen mee”, aldus de belangenbehartiger. De speler zit met zijn gedachten inmiddels niet meer bij ADO. “Hij wil deze stap heel graag maken en is toe aan een nieuwe uitdaging, omdat hij zich in Nederland al bewezen heeft. ADO heeft hem beloofd mee te werken als er een mooie kans op zijn pad kwam. Die kans is er nu, maar er wordt totaal niet meegewerkt."