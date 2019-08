‘Hoe er in De Kuip op mij werd gereageerd, daar kreeg ik kippenvel van’

Renato Tapia leek na harde woorden van technisch directeur Sjaak Troost onlangs nog op weg naar de uitgang bij Feyenoord. De sportbestuurder liet de middenvelder met niet mis te verstane bewoordingen weten dat hij vanwege zijn volgend jaar aflopende contract op zoek moest gaan naar een nieuwe werkgever. Een week of drie later hangt de vlag er voor Tapia echter heel anders bij en afgelopen donderdag was hij een van de uitblinkers tijdens de met 4-0 gewonnen wedstrijd tegen Dinamo Tbilisi.

Trainer Jaap Stam verraste door de Peruaan in de basis te zetten tijdens het treffen in de voorrondes van de Europa League en Tapia beschaamde dat vertrouwen niet. De middenvelder kijkt wel terug op een aantal ‘onrustige weken’: “Ik moest wachten op mijn eerste trainingsweek en donderdag heb ik weer mijn eerste minuten gemaakt in een belangrijke wedstrijd”, vertelt hij in gesprek met FOX Sports.

“Ik voel het vertrouwen van het team en de trainer”, gaat Tapia verder. De controleur, die afgelopen zomer nog met Peru tot de finale van de Copa América reikte en daarna op weg leek naar Lokomotiv Moskou, voelde ook de steun van het Feyenoord-publiek: “Hoe er in De Kuip op mij werd gereageerd, daar kreeg ik kippenvel van.”

“Het is heel fijn hoe de supporters met mij omgaan. De sfeer was zoals altijd geweldig en het was een goede wedstrijd. Ik denk dat het nu beter met ons gaat. We staan compacter en begrijpen elkaar beter, dat zag je gisteren. We zijn op de goede weg en we zijn scherp. We gaan zien wat er in Heerenveen gebeurt.” Feyenoord speelt zondagmiddag tegen sc Heerenveen zijn tweede Eredivisie-wedstrijd van het seizoen, nadat er vorig weekend gelijk werd gespeeld tegen stadsgenoot Sparta Rotterdam.