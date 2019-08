Liverpool mogelijk maanden zonder steunpilaar: ‘Het ziet er niet goed uit’

Liverpool begon het seizoen vrijdagavond op overtuigende wijze met een 4-1 overwinning op het gepromoveerde Norwich City. Ondanks dit goede resultaat was er echter ook slecht nieuws voor manager Jürgen Klopp, die doelman Alisson vlak voor rust uit zag vallen met een blessure en het mogelijk lange tijd zonder zijn belangrijke steunpilaar moet stellen.

De Braziliaanse doelman viel uit met een kwetsuur aan zijn kuit en in de Engelse media wordt er gespeculeerd over een spierscheuring. Als Alisson inderdaad een dergelijke blessure heeft opgelopen, staat hij mogelijk een maand of vier aan de kant.

Klopp wilde zelf na afloop van de wedstrijd niet op de zaken vooruitlopen: “Het ziet er niet goed uit voor Alisson, maar we zullen een oplossing vinden en verdergaan. Hij voelde iets in zijn kuit. Hij keek achter zich omdat hij dacht dat hij door iets geraakt werd”, reageerde de Duitse oefenmeester na afloop van het duel tegenover de pers.

Liverpool neemt het woensdag in het kader van de Europese Supercup op tegen Europa League-winnaar Chelsea, maar Alisson zal dan volgens Klopp in ieder geval niet van de partij zijn. Hij werd tegen Norwich vervangen door nieuwkomer Adrián, die Simon Mignolet opvolgde als reservedoelman en woensdag ook zal keepen: “Hij is een goede keeper. Hij is rustig aan de bal en hij is ook goed op zijn lijn, daarom hebben we hem gehaald. Dit is goed voor hem, maar we hebben nu wel een probleempje met Ali.”