Sparta Rotterdam is nieuwe koploper na ruime thuisoverwinning

Sparta Rotterdam heeft vrijdagavond met duidelijke cijfers gewonnen van VVV-Venlo. De promovendus kwam in eerste instantie nog wel op achterstand door een fraaie vrije trap van Peter van Ooijen, maar stelde in de tweede helft orde op zaken. De teller stokte uiteindelijk op een 4-1 overwinning voor de manschappen van trainer Henk Fraser, die nu met vier punten uit twee wedstrijden de nieuwe koploper van de Eredivisie zijn.

VVV begon goed aan de wedstrijd op Het Kasteel en via Tobias Pachonik en Van Ooijen kwamen de eerste kansen op de openingstreffer er al snel. Na een kwartier spelen roerde de thuisploeg zich echter ook via de in januari naar Brentford vertrekkende Halil Dervisoglu, maar hij mikte de bal uit kansrijke positie naast het doel van Thorsten Kirschbaum. Vijf minuten later lag de bal er aan de overkant in toen Van Ooijen op prachtige wijze een vrije trap in de bovenhoek krulde en Sparta stelde daar, op een kopbal van Ragnar Ache op de lat na, in aanvallend opzicht weinig tegenover.

Na de onderbreking had de thuisploeg echter meer succes en slaagde het erin om de wedstrijd al snel te doen kantelen. Een dikke tien minuten na de hervatting van de wedstrijd had Dervisoglu namelijk meer geluk in de afronding en nadat hij naar binnen was getrokken, lukte het hem om de bal in de verre hoek te krullen. Vijf minuten later kwam Sparta zelfs op voorsprong via Ache en nadat er na raadpleging van de VAR werd geconcludeerd dat Abdou Harroui in de opbouw naar de goal geen overtreding had gemaakt op Roel Janssen, bleef het doelpunt staan.

Sparta ging daarna op dezelfde voet verder en via Harroui werd het een dikke vijf minuten voor tijd ook 3-1. In de slotfase kwam daar bovendien nog een doelpunt van Lars Veldwijk bij: de spits mocht vier minuten voor het einde van de officiële speeltijd invallen en drie minuten later had ook hij zijn goal te pakken. VVV staat na de forse nederlaag in Rotterdam met drie punten uit twee wedstrijden nu op de zevende positie.