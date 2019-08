Luis Suárez reageert op bericht Ajax: ‘Een van mijn beste beslissingen’

Luis Suárez blikt terug op een geweldige tijd bij Ajax, zo blijkt uit een post van de aanvaller van Barcelona op Twitter. Precies twaalf jaar geleden haalden de Amsterdammers de spits weg bij FC Groningen en de club stond daar via social media bij stil. Suárez reageerde op de post van Ajax en liet weten geen spijt te hebben van zijn keus voor de huidige landskampioen.

Op 9 augustus 2007 maakte Suárez de overstap van FC Groningen naar Ajax. De Uruguayaan zou in totaal drieënhalf jaar blijven bij de Amsterdamse club en speelde daarna voor Liverpool en Barcelona. De 111-voudig international van Uruguay speelde in totaal 159 wedstrijden voor Ajax, waarin hij 111 keer scoorde en 68 assists afleverde.

One of the best decisions I’ve ever made in my career, sign for a club that gave me everything!!! Ik ben altijd van @AFCAjax ?????????? https://t.co/MyAxKEItpX