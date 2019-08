Van der Gijp fileert Feyenoorders; Advocaat voorziet ‘Tadic-scenario’

Steven Berghuis is donderdagavond noodgedwongen de spits van Feyenoord tegen Dinamo Tbilisi. Omdat zowel Nicolai Jörgensen als Dylan Vente geblesseerd is, en de zeventienjarige Naoufal Bannis nog niet rijp wordt geacht voor een basisplaats, kiest Jaap Stam ervoor om Berghuis naar het centrum te schuiven. Dick Advocaat denkt dat de wisseling goed kan uitpakken voor Feyenoord.

Zondag speelde Feyenoord tegen Sparta Rotterdam (2-2) nog met Dylan Vente in de spits. De jeugdexponent moest de strijd echter staken in de tweede helft met een blessure. René van der Gijp vindt het opvallend dat de club het seizoen in de Eredivisie überhaupt begon met Vente voorin. "Die heeft heel de voorbereiding niets laten zien. Feyenoord had daar al veel eerder afscheid van moeten nemen", oordeelt de analist bij Veronica. "Waarom speel je de hele voorbereiding met hem als je weet dat het eigenlijk niet kan?"

"Omdat ze zoveel mogelijk in hetzelfde systeem wilden spelen", antwoordt Advocaat. "Nu moeten ze alles omdraaien met Berghuis in de spits. Maar Ajax heeft op die manier ook iets gevonden, toen Kasper Dolberg niet goed speelde en Dusan Tadic daar werd neergezet. Dat kan vanavond ook gebeuren, met zo'n wisseling." Van der Gijp is tevens allerminst te spreken over het centrum van Feyenoord, dat hij als het grootste zorgenkindje van trainer Stam ziet.

"Dat kan niet meer. Eric Botteghin en Jan-Arie van der Heijden zijn leuk voor Sparta Rotterdam en VVV-Venlo, maar dat kan helemaal niet op dit niveau. Ik ben ervan overtuigd dat er over drie weken twee anderen spelen", aldus Van der Gijp, die tot slot ook niet positief is over de stijl van Stam langs de lijn bij Feyenoord. "Waar ik me vooral aan stoor, is dat achterlijke gedrag bij de dug-out. Hij staat negentig minuten lang te schreeuwen met zijn hand op zijn kale bolletje. Daar wordt niemand beter van. Het is al vrij onrustig bij Feyenoord, dus breng een beetje rust en ga lekker zitten en sta af en toe eens op."