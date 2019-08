Chelsea stalt miskoop van 38 miljoen euro tijdelijk elders in Premier League

Danny Drinkwater begint als huurling van Burnley aan het nieuwe Premier League-seizoen, zo maakt de club op de slotdag van de Engelse transfermarkt wereldkundig. De 28-jarige middenvelder onderging de medische check-up zonder problemen en wordt tot en met 6 januari gehuurd van Chelsea. Zijn contract bij the Blues loopt nog drie seizoenen door.

De transfer van Drinkwater werd pas laat beklonken. Woensdag meldden diverse Engelse media dat Burnley nog een poging zou ondernemen om de drievoudig international van Engeland binnen te halen. Er werd uitgegaan van een verhuurperiode voor een heel seizoen, maar het blijkt slechts om een halfjaar te gaan. Brighton & Hove Albion en Norwich City hadden ook belangstelling voor Drinkwater, die bij Chelsea weinig uitzicht had op speeltijd. Vorig seizoen werd hij geïsoleerd door trainer Maurizio Sarri, die in geen enkele competitiewedstrijd gebruikmaakte van hem.

Sean Dyche, de trainer van Burnley, ziet Drinkwater volgens The Sun als de ideale speler om 'kracht, diepgang en ervaring' toe te voegen aan de selectie. De aanwinst speelde in het seizoen 2015/16 een belangrijke rol in het kampioensjaar van Leicester City en verdiende een jaar later een transfer naar Chelsea voor 38 miljoen euro. In de voorbereiding op het nieuwe seizoen kwam hij weliswaar aan spelen toe onder de nieuwe trainer Frank Lampard, maar Chelsea stond desondanks open voor zijn vertrek.