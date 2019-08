AZ stuurt ‘groot talent’ naar Keuken Kampioen Divisie: ‘Dit zochten wij’

AZ verhuurt Jeremy Helmer dit seizoen aan De Graafschap, zo melden de Alkmaarders woensdagochtend via de officiële kanalen. Helmer heeft bij de Eredivisionist nog een contract tot medio 2022. De 22-jarige middenvelder speelde in totaal twaalf wedstrijden voor de hoofdmacht van AZ, waarin hij één keer trefzeker was.

Helmer begon zijn loopbaan bij SV Diemen en doorliep zes jaar de jeugdopleiding van AZ. Op 19 februari 2017 debuteerde hij in de Eredivisie door in te vallen in de uitwedstrijd tegen Willem II. Hij debuteerde in de hoofdmacht van de Alkmaarders in 2016 tijdens een bekerduel met FC Lienden. Helmer speelde de afgelopen seizoenen voornamelijk in Jong AZ.

Peter Hofstede, technisch manager van De Graafschap, is blij met de komst van de multifunctionele speler, zo laat hij weten op de clubsite. "Jeremy is een groot talent en staat niet voor niets nog langdurig onder contract in Alkmaar. Hij is multifunctioneel inzetbaar en dat geeft ons meerdere mogelijkheden. Hier waren wij naar op zoek."

"Wij zijn blij dat hij voor een verblijf bij De Graafschap heeft gekozen", besluit Hofstede over de nieuwe aanwinst. Ook Helmer is blij dat de transfer is afgerond. "Ik ben ambitieus en dat zijn de doelstellingen van De Graafschap ook. Ik kijk er erg naar uit om in deze ambiance en dat prachtige stadion bij te dragen om deze doelen te realiseren."