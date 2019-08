Ten Hag hekelt niet nagekomen afspraken: ‘Ze gingen andere dingen doen’

Ajax wist dinsdag een 2-2 gelijkspel af te dwingen tegen PAOK Saloniki in de derde voorronde van de Champions League. De Amsterdammers kwamen op voorsprong in Griekenland, maar kregen in de eerste helft ook twee goals om de oren. Trainer Erik ten Hag is al met al tevreden met het resultaat, maar baalt toch van de slechte fase in de eerste helft.

"Cijfermatig is de uitslag prima, want dit is toch de kampioen van Griekenland", zegt de oefenmeester na afloop in gesprek met Ziggo Sport. "Na onze sterke start kenden we een mindere fase en daarin krijgen we twee tegentreffers. De tweede helft is voor ons en uiteindelijk moet je de wedstrijd ook gewoon winnen. Dat dat niet gebeurt, is wel een domper."

Ajax kreeg in de tweede deel van het eerste bedrijf twee onnodige doelpunten tegen, aldus Ten Hag. De coach zag dat zijn pupillen zich niet meer aan de afspraken hielden. “We deden niet meer wat ons wedstrijdplan was. Spelers gingen andere dingen doen en dan verlies je de controle.” Toch ziet de trainer van Ajax perspectief, gezien het resultaat en ook het spel.

“Behoudens die fase zijn we hier echter wel zeventig minuten de baas geweest op het veld, maar ik wil negentig minuten de baas zijn. Fases als vanavond voor rust mogen ons niet overkomen. Het is nog niet gelopen, we zullen het in Amsterdam af moeten maken”, besluit Ten Hag. Komende dinsdag staat de return in de Johan Cruijff ArenA op het programma.