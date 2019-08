‘Feyenoord dreigt St. Juste op korte termijn kwijt te raken’

Feyenoord lijkt Jeremiah St. Juste op korte termijn kwijt te raken. Voetbal International en het Algemeen Dagblad melden dinsdagmiddag namelijk dat de verdediger op het punt staat om de overstap te maken naar FSV Mainz 05, waar hij een ploeggenoot kan worden van ex-Feyenoorder Jean-Paul Boëtius.

"Er is verregaande interesse van die club, ja", bevestigt het management van St. Juste in gesprek met het Algemeen Dagblad. De verdediger, die een meerjarig contract kan gaan tekenen in Mainz, staat ook in de belangstelling van andere clubs uit de Bundesliga en de Franse Ligue 1. Als hij inderdaad voor een overstap richting de Bundesliga kiest, zal het zijn eerste buitenlandse avontuur worden. Feyenoord betaalde sc Heerenveen twee jaar geleden nog een kleine vijf miljoen euro voor de 22-jarige St. Juste.

Welke transfersom er precies op tafel gelegd zal worden door de nummer twaalf van het afgelopen Bundesliga-seizoen, of een van de andere gegadigden, is nog niet duidelijk. St. Juste ligt momenteel nog tot medio 2021 vast in De Kuip. De centrale verdediger annex rechtsback kwam vooralsnog tot vijftig officiële wedstrijden in dienst van de Rotterdammers.

Als St. Juste daadwerkelijk op korte termijn bij Feyenoord vertrekt, verliest de ploeg van trainer Jaap Stam de derde basisspeler van het afgelopen seizoen. Tonny Vilhena vertrok eerder deze zomer al naar het Russische FK Krasnodar, terwijl Robin van Persie met pensioen ging. Daartegenover staat tot nu toe de komst van Nick Marsman, Leroy Fer, Liam Kelly en Luciano Narsingh.