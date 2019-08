Oussama Tannane zorgt voor verbijstering: ‘Ik zou zeggen: donder op!’

Oussama Tannane baarde zaterdagavond opzien tijdens zijn debuut voor Vitesse. De middenvelder begon in de basis tegen Ajax (2-2), maar moest zich halverwege de tweede helft al laten wisselen, omdat hij nog niet volledig fit was. Hans Kraay junior en Ronald de Boer zijn een dag later nog altijd vol verbazing over de fysieke gesteldheid waarmee Tannane aan het seizoen is begonnen.

De aanvallende middenvelder werd deze zomer door Vitesse opgepikt bij Saint-Étienne, maar kampt op dit moment volgens Kraay junior en De Boer simpelweg met overgewicht. Onacceptabel, zo vinden de analisten. "Hij is een begenadigd talent. Maar hij is inmiddels geen 19 meer, hij is 25. Het kan niet zo zijn dat je gewoon drie, vier, vijf kilo te zwaar bent als voetballer, of je nou alleen traint of waar dan ook. Je moet fit zijn!", zo roept Kraay junior bij FOX Sports.

Collega-analist De Boer is naar eigen zeggen geschrokken van de fysieke gesteldheid van Tannane, zeker gezien het feit dat profvoetballers relatief eenvoudig voedingsdeskundigen kunnen raadplegen. "Het is ook nog eens je beroep en dan ben je gewoon te zwaar. En als je zo goed kunt voetballen…", zegt de oud-middenvelder. "Ik zou zeggen: donder een tijdje op en je komt weer terug als je weer op gewicht bent!", besluit Kraay junior op niet mis te verstane wijze.

Tannane werd zaterdagavond nog geprezen door Marco van Basten, die in het seizoen 2012/13 als trainer van sc Heerenveen samenwerkte met de Marokkaans international. "Het is een speler die een goede techniek had, een mannetje kon passeren, keihard kon schieten, een doelpunt kon maken en ook mensen voor het doel neer kon zetten. Dat heeft hij nog steeds in zich. Als hij het op zijn heupen krijgt, dan heb je wel een probleem met hem. Een interessante speler", zo zei San Marco.