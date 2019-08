Bruggink: ‘Bij Ajax kun je er zo drie aanwijzen, bij PSV moet je echt zoeken’

PSV begon het Eredivisie-seizoen zaterdagavond met een 1-1 gelijkspel tegen FC Twente. Pablo Rosario droeg in de afgelopen wedstrijden de aanvoerdersband bij de Eindhovenaren, na het vertrek van Luuk de Jong. Arnold Bruggink vraagt zich bij FOX Sports af of de 22-jarige middenvelder wel de geschikte aanvoerder voor het huidige elftal van PSV is.

“Je vraagt je af, als je hem voor de camera ziet staan, of hij diegene is die Steven Bergwijn of Donyell Malen moet zeggen waar zij het team moeten helpen. Luuk de Jong was vorig seizoen de aanvoerder, iemand die altijd voorop liep, scoorde en verdedigend werk verrichtte. Daarmee dwing je ook respect af binnen een elftal, dus je moet je afvragen hoe de verhoudingen nu liggen”, stelt Bruggink. In principe is Ibrahim Afellay dit seizoen de eerste aanvoerder bij PSV, al is hij voorlopig nog niet wedstrijdfit.

“Je gaat ook kijken wie er anders de aanvoerder zou moeten zijn en dat zie ik ook niet direct. Nick Viergever, misschien”, gaat Bruggink verder. Marco van Basten krijgt vervolgens de vraag hoe hij als trainer een aanvoerder koos. “De aanvoerder is een verlengstuk van de trainer. Als er iets in de kleedkamer is, moet hij naar de trainer komen. Hij moet overwicht hebben op de andere spelers. Het hoeft niet per se een basisspeler te zijn, al is dat wel praktischer. In de wedstrijden moeten de belangrijkste dingen gebeuren. Het moet een jongen zijn die de club goed kent, hij moet jou vertalen in het veld en de boel controleren, dat zijn belangrijke zaken. Hij moet communicatief goed zijn.”

“Bij Ajax kun je er zo drie aanwijzen die aanvoerder zouden kunnen zijn, bij PSV moet je echt zoeken naar een leidende speler”, voegt Bruggink toe. Van Basten is het met zijn collega-analist eens. “Er loopt daar veel meer ervaring, bij PSV heb je meer jonge jochies. Die zijn nog niet staat om een elftal te dragen. Achterin lopen alleen maar vraagtekens, dus wat moet je daarmee? Zij zijn vooral druk bezig met zichzelf om hun positie te kiezen.”