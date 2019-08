Sergio Padt: rots in de branding op recordjacht bij FC Groningen

FC Groningen gaat het Eredivisie-seizoen 2019/20 in met een bekend gezicht onder de lat. Ook dit jaar lijkt Sergio Padt het Groningse doel weer te gaan verdedigen. Het zal voor de Groningers een geruststellende gedachte zijn. In dit kalenderjaar was er namelijk geen club die minder tegendoelpunten kreeg in Eredivisieduels dan FC Groningen, zo blijkt uit de statistieken van Opta.

In de zeventien competitiewedstrijden in 2019 hoefde Padt slechts dertien keer te vissen, minstens vier keer minder dan iedere andere Eredivisie-doelman. En dat betekent niet dat hij weinig te doen heeft gekregen: met 41 reddingen greep Padt bijvoorbeeld vaker in dan André Onana (35) en Jeroen Zoet (27).

Verder zal Padt zich dit seizoen in een bijzonder rijtje voegen als hij weer als basiskracht wordt gebruikt. De doelman, die in de laatste vier Eredivisie-seizoenen geen speelminuut miste, staat al in de top tien van FC Groningen-spelers met de meeste speelminuten op Eredivisie-niveau: 15.120. Mocht hij dit seizoen tot zeventien Eredivisie-duels komen, dan komt Padt ook de top tien binnen qua competitieduels voor de noorderlingen op het allerhoogste niveau.



FC Groningen - Eredivisie

# SPELER DUELS 1 Jan van Dijk 335 2 Jos Roossien 333 3 Claus Boekweg 292 4 Patrick Lodewijks 270 5 Harris Huizingh 235 6 Edwin Olde Riekerink 210 7 Erwin Koeman 204 8 Jan Veenhof 199 9 Paul Matthijs 189 10 Kurt Elshot 185 11 Sergio Padt 168

Padt komt zaterdag in de openingswedstrijd tegen FC Emmen een oude bekende tegen in de persoon van Tom Hiariej. De middenvelder speelde liefst tien seizoenen voor FC Groningen en kwam daarin tot 165 Eredivisie-duels (waaronder 43 samen met Padt). Slechts twee spelers kwamen deze eeuw vaker in actie voor FC Groningen in Eredivisie-verband: Paul Matthijs (174) en uiteraard Padt (168).