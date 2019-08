Ronald de Boer erkent: ‘Dit kun je hem niet ontzeggen, Ajax zijnde’

Donny van de Beek prijkte vrijdag op de voorpagina van Marca en volgens de Spaanse sportkrant is de middenvelder van Ajax inmiddels al tot een persoonlijk akkoord gekomen met Real Madrid. Ajax kan naar verluidt tussen de zestig en zeventig miljoen euro opstrijken voor Van de Beek. Analist Kenneth Perez is blij voor de Ajacied, maar plaatst ook enkele kritische kanttekeningen.

“In mijn wereld moet je wel heel bijzonder zijn om voor Barcelona of Real Madrid te mogen spelen. Van de Beek is een goede speler, maar Real is wel echt van de buitencategorie“, zegt Perez bij FOX Sports. Van de Beek werd in de Spaanse pers lange tijd gezien als alternatief voor Paul Pogba, die bovenaan het wensenlijstje van trainer Zinédine Zidane zou staan. Het is echter niet ondenkbaar dat de Koninklijke naast Van de Beek ook de middenvelder van Manchester United aan de selectie toevoegt. Ook de naam van Tottenham Hotspur-middenvelder Christian Eriksen zingt nog steeds rond in Madrid.

Collega-analist Ronald de Boer plaatst de vermeende transfersom van tussen de zestig en zeventig miljoen euro voor Van de Beek in perspectief. “Als Harry Maguire voor 93 miljoen euro van Leicester City naar Manchester United gaat, dan is echt alles mogelijk.“ De Boer vindt dat Ajax moet meewerken aan de transfer van de 22-jarige middenvelder. “Dit kun je hem niet ontzeggen, Ajax zijnde.“

Van de Beek wilde vrijdag tegenover FOX Sports niet al teveel kwijt over de naderende deal met Real. “Je moet niet alles geloven wat er geschreven wordt. Er staan altijd zoveel onzindingen in.“ De door Real begeerde middenvelder, met een contract tot medio 2022 bij Ajax, werd deze zomer in de Franse media nog meermaals gelinkt aan Paris Saint-Germain. Een concreet bod vanuit Parijs op Van de Beek bleef echter uit.