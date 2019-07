Van der Sar: ‘Als je die kans pakt, ben je bij Ajax aan het juiste adres’

André Onana begint aan zijn vierde seizoen als eerste doelman van Ajax. De doelman uit Kameroen kwam al op zijn twintigste onder de lat te staan bij de Amsterdammers. Edwin van der Sar, algemeen directeur en oud-doelman van Ajax, signaleert een groot verschil met zijn eigen loopbaan, daar hij zelf pas op zijn 23e speelminuten in het betaald voetbal kreeg.

Van der Sar had bijbaantjes als bollenpeller en krantenjongen, voordat hij op zijn negentiende ontdekt werd door Ajax. “Op zijn negentiende zei André: ‘I need to play in the first team, when does a young player like me get a chance?’ Toen zei ik: er is genoeg tijd, dat moment komt er. Je moet er klaar voor zijn als zo'n moment komt. Dat moment kwam er voor hem, toen Jasper (Cillessen, red.) wegging en Tim Krul nog niet fit genoeg was om te spelen. Als je die kans pakt, ben je bij Ajax aan het juiste adres. Op die manier kijken we naar jonge spelers die het verschil kunnen maken, maar je moet het wel laten zien”, zegt Van der Sar in een podcast op de officiële website van Ajax.

“Ik vind André nog niet de beste, maar hij is wel heel goed. Hij heeft alle aspecten om de beste keeper ter wereld te worden. De Gea was goed, Neuer heeft het afgelopen seizoen laten liggen, Courtois had ook geen fantastisch jaar en Oblak vind ik een hele stabiele keeper”, antwoordt de oud-doelman op de vraag of hij Onana de beste keeper ter wereld vindt. Met Kjell Scherpen haalde Ajax deze zomer een nieuwe doelman binnen.

“Kjell heeft zijn opleiding gehad bij Emmen, is door zijn lengte en gesteldheid opgevallen en heeft een aantal attributen die andere keepers niet hebben. We gaan hard werken aan zijn minpunten en op die manier zal hij moeten leren. Laat het maar zien in de concurrentiestrijd met Dominik Kotarski en Bruno Varela. Natuurlijk heb ik daar een rol in”, zegt Van der Sar over Scherpen. Hij vindt het belangrijk dat jeugdspelers zo vroeg mogelijk in de opleiding van Ajax terechtkomen.

“Er zijn zoveel specialisten in dienst, ze worden zo goed opgeleid. Er kan er altijd eentje doorheen schieten, die bij een andere club terechtkomt. Wij proberen de beste jeugdopleiding ter wereld te worden. Niet iedereen eindigt hier zijn carrière. Althans, ik hoop dat Matthijs en Frenkie uiteindelijk nog bij Ajax terugkomen”, concludeert Van der Sar.