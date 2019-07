Eindhovens Dagblad: Jorrit Hendrix in wachtkamer in afwachting van transfer

De naam van Jorrit Hendrix werd de afgelopen tijd meer dan eens gelinkt aan Bologna. I Rossoblu zouden volgens berichten uit de Italiaanse media een bedrag van zeven miljoen euro overhebben voor de 24-jarige middenvelder van PSV. Het Eindhovens Dagblad schrijft maandagochtend dat Hendrix voorlopig in de wachtkamer zit, in afwachting van een eventuele overstap naar Italië.

Bologna heeft zich voorlopig nog niet officieel bij PSV gemeld, in tegenstelling tot berichten vanuit Italië. De Corriere dello Sport schreef dat i Rossoblu al een bod van zeven miljoen bij PSV zou hebben neergelegd. Dat is volgens het Eindhovens Dagblad niet het geval, al wordt er momenteel wel gesproken tussen Bologna en de entourage van Hendrix. De middenvelder staat zelf open voor een vertrek bij PSV.

“Veel wil ik er niet over zeggen. Zolang ik bij PSV speel, sta ik altijd klaar voor de club. Voor honderd procent”, zegt Hendrix in gesprek met het regionale dagblad. Zijn contract bij PSV loopt nog tot medio 2021, maar het is goed mogelijk dat hij komend seizoen genoegen moet nemen met een reserverol in Eindhoven. De middenvelder had in de wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal tegen Ajax (2-0 nederlaag) een basisplaats, al werd hij in de rust gewisseld door trainer Mark van Bommel.

Hendrix bleef in de met 3-2 gewonnen heenwedstrijd tegen FC Basel in de tweede voorronde van de Champions League negentig minuten op de reservebank, ten koste van Érick Gutiérrez. De enkelvoudig Oranje-international is aan zijn zestiende seizoen in dienst van PSV begonnen en speelde tot dusver 199 officiële wedstrijden voor de Eindhovenaren. In Bologna zou hij ploeggenoot kunnen worden van Stefano Denswil, Jerdy Schouten en Mitchell Dijks.