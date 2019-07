‘Stam gaat nu de beste elf opstellen, ik hoop daar deel uit van te maken’

Leroy Fer keerde afgelopen week definitief terug bij Feyenoord en de middenvelder deed zondagmiddag een uur mee in de met 1-3 verloren oefenwedstrijd tegen Southampton. Fer is uiteraard niet gelukkig met de nederlaag in de vriendschappelijke ontmoeting in De Kuip, maar is wel tevreden over de speeltijd die hij kreeg toebedeeld van trainer Jaap Stam.

“We maken steeds stappen. Ik heb twee keer een helft gespeeld en nu zestig minuten. Hopelijk volgende wedstrijd (tegen Sparta Rotterdam, red.) weer wat langer. Dat is een competitiewedstrijd; de trainer gaat nu de beste elf opstellen. Ik hoop daar deel van uit te maken”, verklaart Fer na afloop van het duel met the Saints tegenover FOX Sports.

Fer kijkt met gemengde gevoelens terug op het oefenduel met Southampton. “Bij vlagen speelden we goed voetbal. Je krijgt alleen drie tegengoals die niet hoeven. Zeker die eerste twee. Een foutje van Sven (Van Beek, red.) en van mijzelf ook. Ik verloor de bal op het middenveld. De vrije trap gaat er ook lullig in. Ik denk dat we daar sowieso aan moeten gaan werken. Dat gaf de trainer ook aan. Bij die foutjes moeten we beter staan. Beter coachen, beter communiceren met elkaar. Als je goed wil voetballen, moet je elkaar honderd procent scherp houden. Ik denk dat dat beter kan.”

Het eenjarige contract met Feyenoord, met de optie op een tweede seizoen, geeft Fer het nodige vertrouwen. “Voor mezelf is dat natuurlijk een heerlijk gevoel. Ik kreeg de kans om hier mee te trainen en zo m'n contract af te dwingen”, aldus de middenvelder, die zondag applaus kreeg van een groot deel van de Feyenoord-supporters. “Ik kreeg een warm welkom afgelopen woensdag (tegen Angers, red.) en vandaag weer. Het is heerlijk om er zo af te gaan, met de support van het Legioen.”