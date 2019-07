Dusan Tadic uit liefde en waarschuwt andere clubs in Nederland

Dusan Tadic pakte met de winst van de Johan Cruijff Schaal op PSV zijn derde prijs met Ajax, na de landstitel en de TOTO KNVB Beker vorig seizoen. Sinds de komst van de aanvaller heeft Ajax alle prijzen nog opgeëist in eigen land. “Het hele team en de club zijn hongerig”, waarschuwde Tadic na afloop, in gesprek met FOX Sports.

“Dit is een heel belangrijke wedstrijd om te winnen zo aan het begin van het seizoen en ik ben blij met de overwinning. Het is altijd lastig tegen PSV.” Tadic is te spreken over de kwaliteiten van PSV, dat ook dit seizoen weer de grootste uitdager van het team van Erik ten Hag lijkt te zijn. “PSV heeft een goed team, maar wij ook.”

Ajax versterkte zich voorin met Quincy Promes, terwijl geen van de spelers uit de voorhoede nog is vertrokken. Het wordt dus dringen geblazen. “Concurrentie is altijd goed. Het is nog te vroeg om te zeggen hoe de nieuwe jongens het doen, maar ze zullen beter en beter worden”, verzekerde de ex-speler van onder meer FC Twente en Southampton.

Tadic verbond zich onlangs voor lange tijd aan Ajax. “Ik houd van deze club en voel me beter hier.” Het is de bedoeling dat Tadic tot de zomer 2023 blijft voetballen en daarna wordt opgenomen in de technische staf. Het nieuwe contract loopt medio 2026 ten einde.