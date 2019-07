Brandts keert vlak voor seizoensstart terug als hoofdtrainer in Nederland

Twintig dagen voor de start van het seizoen wisselt FC Eindhoven nog van trainer. De club uit de Keuken Kampioen Divisie maakt via de officiële kanalen bekend dat er ‘in goed overleg’ is besloten dat de samenwerking met David Nascimento per direct wordt beëindigd. Ernie Brandts, die al als assistent-trainer werkzaam was in Eindhoven, is de nieuwe hoofdtrainer van FC Eindhoven.

“Ten eerste wens ik de club alle succes toe voor het nieuwe seizoen. Ik heb een mooie tijd beleefd bij FC Eindhoven met ups en downs. Ik wil iedereen bedanken voor de steun in de afgelopen seizoenen”, zo reageert Nascimento op de website van FC Eindhoven op zijn vertrek. De 53-jarige oefenmeester stond sinds januari 2018 aan het roer bij FC Eindhoven, nadat hij eerder in verschillende functies bij Malta Onder-19, APOEL Nicosia, Chivas de Guadalajara, Mamelodi Sundowns FC, Sparta Nijkerk, FC Utrecht, AZ en Sparta Rotterdam had gewerkt.

FC Eindhoven eindigde afgelopen seizoen op de veertiende plaats in de Keuken Kampioen Divisie. “Door een verschil in inzicht in het te volgen beleid hebben we deze keuze in overleg met David gemaakt. Wij willen David bedanken voor zijn inzet en passie die hij heeft geleverd voor FC Eindhoven. Ernie Brandts gaat de rol van hoofdtrainer verder invullen dit seizoen”, zo licht technisch manager Marc Scheepers namens FC Eindhoven toe.

Het betekent dat Brandts voor het eerst sinds 2015 weer terugkeert in de functie van hoofdtrainer. De 63-jarige oefenmeester werkte eerder als eindverantwoordelijke bij FC Volendam, NAC Breda, het Iraanse Rah Ahan, het Rwandese APR FC, Young Africans uit Tanzania en FC Dordrecht. De afgelopen jaren werkte Brandts als assistent bij NEC, alvorens hij in dezelfde functie bij FC Eindhoven terechtkwam.

Voetbalzone is de officiële mediapartner van de Keuken Kampioen Divisie Klik hier voor exclusieve interviews, talentscouts, actuele standen en het programma op onze Keuken Kampioen Divisie-pagina.