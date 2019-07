De Ligt ‘doet denken aan’ legende: ‘Maar laten we het rustig aan doen’

Matthijs de Ligt werd vrijdag officieel gepresenteerd bij Juventus. La Vecchia Signora maakt een bedrag van 75 miljoen euro naar Ajax over voor de negentienjarige verdediger, waardoor de verwachtingen hooggespannen zijn. Mariella Scirea ziet gelijkenissen met haar man Gaetano, de legendarische oud-verdediger van Juventus, Atalanta en het Italiaanse nationale team.

“Hij zal heel snel uitgroeien tot een leider”, verzekert de weduwe van Scirea in gesprek met Tuttosport. De 78-voudig international staat te boek als een van de beste verdedigers in de clubhistorie van Juventus, voor wie hij tussen 1974 en 1988 377 wedstrijden speelde. Na zijn loopbaan was Scirea werkzaam als scout en coach bij la Vecchia Signora. In 1989 kwam hij in Polen om het leven door een auto-ongeluk, terwijl hij op pad was om Górnik Zabrze voor Juventus te observeren.

“De Ligt heeft een prachtig voorkomen en het is bijzonder dat hij al de moeite had genomen om de club te bestuderen voordat hij hier kwam. Ik ben een fan van hem, hij lijkt me een goede jongen en in bepaalde opzichten doet hij me denken aan mijn man toen hij naar Juventus kwam”, vertelt Scirea. Haar man kwam in 1974 van Atalanta naar Juventus en won vervolgens met de Italiaanse topclub onder meer zeven landstitels, tweemaal de Coppa Italia en de UEFA Cup.

“Hij was ook erg jong en heel beleefd, maar tegelijkertijd vastberaden. Op het veld wilde hij niet alleen verdedigen, maar ook de wedstrijd controleren. Maar laten we het rustig aan doen met de vergelijkingen, De Ligt is pas negentien en heeft nog een lange weg te gaan”, besluit Scirea haar verhaal.