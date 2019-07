Tjaronn Chery koopt doorlopend contract af

Olympique Marseille dreigt Clinton N’Jie kwijt te raken aan Dinamo Moskou. De aanvaller, met een geschatte transferwaarde van vijf miljoen euro en een contract tot medio 2020, kan echter ook kiezen voor een lucratief avontuur in China. (Foot Mercato)

Napoli, eerder in de markt voor Lille-aanvaller Nicolas Pépé, richt zijn pijlen nu op ploeggenoot Rafael Leão. I Partenopei hebben naar verluidt 35 miljoen euro over voor de Portugese aanvaller. (L’Equipe)

Torino wil de ook bij AC Milan genoemde Seko Fofana aantrekken voor het middenveld en denkt aan een ruildeal met Udinese. Verdediger Kevin Bonifazi zou in dat geval de omgekeerde weg bewandelen. (Diverse Italiaanse media)