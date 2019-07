De Ligt: ‘Frenkie en ik dachten: ‘Zooo, wat is dit?! Hoe is dit mogelijk?!’’

Matthijs de Ligt werd afgelopen seizoen uitgeroepen tot Golden Boy, het grootste talent in Europa van onder de 21 jaar. De centrale verdediger, die Ajax heeft ingeruild voor Juventus, kreeg het nieuws te horen in de spelersbus van het Nederlands elftal. Het WhatsApp-bericht van zaakwaarnemer Mino Raiola zorgde voor de nodige vreugdetaferelen bij De Ligt en goede vriend Frenkie de Jong, die inmiddels voor Barcelona uitkomt.

“Frenkie zat naast mij en vroeg wat er was. Toen ik het hem vertelde dachten we allebei van: ‘Zooo, wat is dit dan?! Hoe is dit mogelijk?!’ Frenkie zei tegen mij dat het echt ongelofelijk vet was, omdat het een grote prijs was. ‘Hier moet je trots op zijn’, zei hij”, aldus De Ligt, die op verzoek van de organisatie moest zwijgen over de uitverkiezing, op de website van Ajax.

De Ligt houdt gemengde gevoelens over aan de Golden Boy-verkiezing. “Laten we eerlijk zijn: normaal had Kylian Mbappé (aanvaller van Paris Saint-Germain, red.) deze prijs natuurlijk gewonnen. Dat weet ik zelf ook. Maar hij had hem het jaar ervoor gewonnen, dus dat kon niet. Maar Trent Alexander-Arnold had natuurlijk een WK en een Champions League-finale gespeeld en is basisspeler bij Liverpool. Dat is niet niks natuurlijk.”

Aan De Ligt om bij Juventus te laten zien dat de uitverkiezing terecht is. Wellicht is de Ballon d’Or de volgende individuele prijs die de verdediger in de wacht sleept, al is dat voorlopig slechts toekomstmuziek. “Ik maak me geen illusies dat ik ooit dat ga bereiken. Dat ik deze prijs heb gewonnen wil niks zeggen. Er zijn genoeg voorbeelden van talenten die deze prijs hebben gewonnen, maar verder niet heel veel hebben gepresteerd. Ik weet ook niet waar mijn plafond ligt, dus dat moet ik eerst uitzoeken voordat ik aan andere prijzen ga denken.”