Fabian Serrarens negeert aanbieding en verdwijnt van Nederlandse velden

Fabian Serrarens vervolgt zijn loopbaan buiten Nederland. Arka Gdynia maakt woensdagmiddag melding van de komst van de 28-jarige aanvaller, die bij de club uit de Poolse Ekstraklasa een tweejarig contract heeft ondertekend. Serrarens was transfervrij na zijn vertrek bij De Graafschap, waarmee hij afgelopen seizoen uit de Eredivisie degradeerde.

Trainer Jacek Zielinski is content met de komst van de Nederlandse spits, zo blijkt uit zijn reactie op de clubsite. "Ik ben blij dat we vóór de start van het nieuwe seizoen een aanvaller hebben aangetrokken, wat de concurrentie in de voorhoede zal vergroten. Fabian stond sinds mei op ons lijstje. Ik heb begrepen dat hij diverse aanbiedingen op zak had, daarom ben ik blij dat we er nu in zijn geslaagd om Fabian vast te leggen."

De Graafschap wilde Serrarens graag voor de club behouden en deed hem ook een contractvoorstel, zo weet de Gelderlander te melden. De aanvaller zag echter geen heil in een langer verblijf bij de Superboeren en heeft dus voor een contract in de Poolse competitie gekozen. Serrarens kwam tot 23 doelpunten en 9 assists in 71 wedstrijden voor de club uit de Keuken Kampioen Divisie, waar de spits in 2017 een tweejarig contract tekende.

Serrarens, met een verleden in de jeugdopleiding van Ajax, zette bij Almere City FC in 2011 zijn eerste stappen in het betaald voetbal. In 2015 nam Telstar hem over. Twee jaar later volgde de stap naar De Graafschap, dat het in de finale van de play-offs afgelopen seizoen moest afleggen tegen Sparta Rotterdam en daarom niet langer op het hoogste niveau uitkomt. De Doetinchemmers speelden onlangs al in op het vertrek van Serrarens door Ralf Seuntjens, die transfervrij was na zijn plotselinge vertrek bij VVV-Venlo, een tweejarig contract voor te leggen.