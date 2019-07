Mitchell Dijks raadde ex-Ajacied ‘lakmoesproef’ aan: ‘Hij was lovend’

Stefano Denswil verdedigt vanaf komend seizoen de kleuren van Bologna. De aanwezigheid van goede vriend Mitchell Dijks, eveneens met een verleden bij Ajax, was voor de verdediger een belangrijke reden om voor de club uit de Serie A te kiezen. Denswil, afkomstig van Club Brugge, denkt dat hij in de Italiaanse competitie serieus getest gaat worden.

Denswil werd maandag tijdens zijn officiële presentatie geciteerd door de Italiaanse media. "Ik was bij de laatste wedstrijd van afgelopen seizoen tegen Napoli, op uitnodiging van mijn goede vriend Dijks. Ik kwam ongeveer een maand geleden in contact met Bologna. Ze hebben er echt alles aan gedaan om mij te contracteren. Ik ben blij om hier te zijn, ik voel me goed. De technische staf en mijn medespelers helpen mij enorm met de taal. Ik spreek momenteel alleen Engels maar werk er hard aan om het Italiaans onder de knie te krijgen."

“Er worden vandaag de dag hoge eisen gesteld aan verdedigers. De bal moet snel richting het middenveld worden gebracht, de opbouw moet verzorgd zijn en risico's moeten achterin vermeden worden. Deze spelonderdelen moet ik allemaal beheersen om mijn steentje bij te dragen. Het is aan mij om die kwaliteiten te tonen”, aldus een strijdbare Denswil, die in Bologna over een driejarig contract beschikt.

“Dijks was lovend over de technische staf van Bologna, wat zeker heeft meegespeeld in mijn keuze voor deze club. Ik heb daarnaast voor de Serie A gekozen omdat het een lakmoesproef is voor verdedigers”, concludeert Denswil, die weet dat trainer Sinisa Mihajlovic vanwege acute leukemie voorlopig uit de roulatie is. “Twee dagen geleden hadden we een videoverbinding met de trainer. Wij als spelers zijn allemaal bereid om voor hem te vechten.”