Frank de Boer verliest in Seattle door stuntelende achterhoede

Frank de Boer beleeft niet zijn beste periode als trainer van Atlanta United. Voor de derde keer op rij slaagden the Five Stripes er in de Major League Soccer niet in om drie punten te pakken. Op bezoek bij Seattle Sounders, de nieuwe nummer twee in de Eastern Conference, ging het team van De Boer met 2-1 onderuit.

Hoewel Atlanta United afgelopen week nog met 2-0 won van Saint Louis FC in het Amerikaanse bekertoernooi, blijft het succes in de competitie voorlopig uit. Na de 5-1 nederlaag tegen Chicago Fire volgde een 3-3 gelijkspel tegen New York Red Bulls. De verliespartij in Seattle is een nieuwe tegenslag voor de ploeg van De Boer.

Seattle Sounders, waar Kelvin Leerdam en ex-Ajacied Nicolás Lodeiro aan de aftrap verschenen, kwam vroeg in de tweede helft op voorsprong. Het was Raúl Ruidíaz die zich op aangeven van Cristian Roldan knap vrijspeelde in het strafschopgebied en van dichtbij de trekker overhaalde. Doelman Brad Guzan was kansloos.

Na ruim een uur spelen tekende Josef Martínez voor de gelijkmaker. Vanuit een hoekschop van Gonzalo Nicolás Martínez kopte de aanvaller bij de eerste paal hard binnen via de onderkant van de lat. Toch zouden de drie punten in Seattle blijven, want vlak na de gelijkmaker bepaalde Harrison Shipp de eindstand op 2-1. Na slordig balverlies in de opbouw profiteerde Shipp optimaal door met het hoofd te scoren.