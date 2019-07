Nieuwe Ajax-aanvoerder lijkt zeker: ‘Uiteraard vind ik het een eer'

Dusan Tadic wordt naar alle waarschijnlijkheid de nieuwe aanvoerder van Ajax. De Servische aanvaller droeg zondagavond in de eerste helft tegen Medipol Basaksehir de aanvoerdersband en mag dat bij een transfer van Matthijs de Ligt zo goed als zeker de rest van het seizoen doen. Trainer Erik ten Hag wilde de nieuwe captain nog niet bevestigen, maar dat lijkt een kwestie van tijd.

Tadic was vorig seizoen al tweede aanvoerder van Ajax achter eerste keus De Ligt. “En als de eerste dan vertrekt...”, wordt Ten Hag, die zijn zin niet afmaakte, geciteerd door Voetbal International. De Ajax-trainer zal binnenkort bekendmaken of de dertigjarige Tadic daadwerkelijk de nieuwe captian wordt. “Tadic is sowieso een van de leiders van dit elftal.”

De Eredivisie-topscorer van vorig seizoen gaf na afloop van het met 2-1 gewonnen oefenduel aan dat hij niet bezig is met het aanvoerderschap. “Uiteraard vind ik het een eer om de band eventueel te mogen dragen”, klinkt het. “Maar die beslissing is niet aan mij. Bovendien vind ik het niet belangrijk, want met of zonder band: ik moet gewoon een van de leiders van dit team zijn.”

Tadic speelde 45 minuten en droeg de aanvoerdersband in de tweede helft over aan Klaas-Jan Huntelaar, die mogelijk de reserve-aanvoerder wordt. “Veel belangrijker dan de discussie over de aanvoerdersband is dat we met Ajax weer nieuwe goede resultaten gaan halen”, aldus Tadic. “Daar moet het over gaan, en niet over wie de nieuwe aanvoerder wordt.”