AZ slaat toe en strikt spits met verleden bij Ajax en Vitesse

AZ heeft zich versterkt met Richonell Margaret, zo bevestigt de club uit Alkmaar zaterdagmiddag via de officiële kanalen. De achttienjarige aanvaller vertrok deze zomer bij Vitesse en is zodoende transfervrij ingelijfd door AZ. Margaret, voormalig jeugdspeler van Ajax, heeft een contract voor drie seizoenen getekend in het AFAS Stadion en zal aanvankelijk aansluiten bij de beloften van AZ.

Later meer…