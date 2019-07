‘Nabil Fekir voert gesprekken over verrassende transfer van 30 miljoen’

Nabil Fekir leek vorig jaar nog op weg naar Liverpool, maar een overgang van de spelmaker van Olympique Lyon naar het noorden van Engeland ketste toen op het laatste moment af. De international van Frankrijk bleef vervolgens nog een jaar bij les Gones, die hem deze zomer echter wel graag willen verkopen. Fekir ligt nog maar voor een jaar vast in Lyon en de club zal hem in de komende weken uit moeten zwaaien als het nog een goede prijs wil ontvangen.

Media in Spanje berichtten vrijdag al dat Real Betis nadrukkelijk in de markt is voor Fekir en dat nieuws wordt bevestigd door Le Parisien. Volgens de Franse krant voert het kamp-Fekir inmiddels ‘vergevorderde gesprekken’ met los Verdiblancos, voor wie de komst van de aanvallende middenvelder een flinke stunt zou zijn.

De eventuele komst van Fekir is wel afhankelijk van een verkoop van Giovani Lo Celso: de middenvelder, die eerder deze zomer definitief werd overgenomen van Paris Saint-Germain, staat in de nadrukkelijke belangstelling van Tottenham Hotspur. Als hij inderdaad voor ruim zeventig miljoen euro vertrekt, is Betis in staat om te voldoen aan de transfersom van om en nabij de dertig miljoen euro die Lyon in gedachten heeft voor Fekir.

De 25-jarige technicus zelf is al even rond met Betis over een contract en hij kan een vijfjarige verbintenis ondertekenen in Andalusië. Fekir gaat zeven miljoen euro verdienen in Spanje als het inderdaad van een transfer komt. Voor Betis zou hij overigens de op een na duurste aankoop uit de clubgeschiedenis worden: alleen voor Denilson werd in 1998 met een transfersom van 31,5 miljoen euro meer betaald.