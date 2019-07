Sierd de Vos doet boekje open over FIFA 20: ‘Het zijn zestien miljoen teksten’

Sierd de Vos is de nieuwe commentator van FIFA 20, zo is donderdag wereldkundig gemaakt. De aan Ziggo Sport verbonden commentator krijgt daarbij assistentie van NOS-collega Jeroen Grueter. Het duo vervangt Evert ten Napel en Youri Mulder, die het commentaar bij het computerspel, dat onder meer op de PlayStation 4 wordt gespeeld, de afgelopen veertien jaar voor hun rekening namen.

Fans van De Vos zijn al jaren bezig om verschillende acties om hun held commentator van FIFA te laten worden. Zo waren daar naast petities ook acties op verschillende websites en social media. Voor De Vos is de steun van zijn trouwe supportersschare een flinke steun in de rug. “Dat ik dit nu word, is dus ook een beloning voor die fans”, zo stelt hij in een onderhoud met het Algemeen Dagblad.

De Vos kreeg anderhalf jaar geleden het verzoek van EA Sports, de maker van het populaire spel, om het commentaar op zich te nemen. Hij heeft dit lang voor zich moeten houden. Het proces leek volgens de commentator op een ‘James Bond-film', met grote financiële belangen. Wat ook meespeelt is dat Nederland het eerste land is waar de commentatoren van FIFA 20 worden vervangen. De samenwerking met co-commentator Grueter voelt nu al vertrouwd aan. “Ik heb met veel commentatoren een goede band, maar met Jeroen toevallig ook nog een persoonlijke.”

Voor De Vos nam het inspreken van de teksten honderd dagen in beslag. “Alles wat Evert en Youri de afgelopen veertien jaar als basis hebben ingesproken moest opnieuw. Namen, spelsituaties, inleidingen, doelpunten en ga zo maar door. Het gaat om zestien miljoen teksten. Waar je normaal maar zes keer per wedstrijd je stem op vol volume gebruikt, vanwege een geweldige actie of een goal, moest dat nu wel zestig keer per dag. Dat is een aanslag op je stembanden.”

De Vos besteedde een jaar aan de in zijn ogen prestigieuze klus. “Als je bij Barcelona tegen Real Madrid op de tribune zit, dan is de commentator voor Engeland degene die FIFA heeft ingesproken, daarnaast zit die van Italië en daarnaast die van Frankrijk.” Liefhebbers van FIFA 20 kunnen rekenen op vertrouwde uitspraken als ‘koekoek’ en waarschijnlijk ook ‘ratata’. “Ik weet niet zeker of dit het spel heeft gehaald, maar ik heb 'Rood' van Marco Borsato ingezongen als een speler rood krijgt. En dat is róóód.”