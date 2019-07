FC Emmen sluit deal met PSV: ‘Ik had meerdere opties in de Eredivisie’

FC Emmen heeft zich versterkt met Nikolai Laursen. De linkspoot wordt overgenomen van PSV en tekent een contract voor drie seizoenen bij de Drenten. De 21-jarige aanvaller kan op alle posities voorin uit de voeten. Hij trainde de afgelopen periode mee bij Fortuna Sittard, maar heeft gekozen voor Drenthe.

Het afgelopen seizoen kwam Laursen op huurbasis uit voor het Deense Brøndby IF. Daar speelde hij 22 wedstrijden als een van de twee spitsen, vaak als invaller. In het seizoen daarvoor scoorde hij 10 keer in 31 wedstrijden met Jong PSV in de Eerste Divisie.

De van Brøndby IF afkomstige Laursen werd in 2015 door PSV gehaald, maar raakte meerdere malen zwaar geblesseerd. “Ik had meerdere opties om in de eredivisie te spelen, maar FC Emmen sprak mij het meeste aan”, stelt Laursen op de clubsite van FC Emmen.

“De ploeg wil voetballen en het stadion zit vol. Dat zijn voor mij belangrijke aspecten en ik wil met doelpunten en assists belangrijk zijn voor de club.” Ook heeft Laursen 28 jeugdinterlands voor Denemarken achter zijn naam staan. Hij wist daarin elf keer het net te vinden.