Van Nieff slaat FC Emmen over en tekent bij club van Hongaarse legende

Yoëll van Nieff verlaat Heracles Almelo en gaat verder bij het Hongaarse Puskás Akadémia FC, zo communiceert de Eredivisionist uit Overijssel dinsdag via de officiële kanalen. De 26-jarige middenvelder annex verdediger leek bij FC Emmen te gaan tekenen, maar kiest dus toch voor een avontuur in het buitenland. Zijn nieuwe werkgever draagt de naam van de in 2006 overleden voetballegende Ferenc Puskás. Van Nieff, die over een contract tot medio 2020 in Almelo beschikte, kwam in zijn enige seizoen voor Heracles tot zestien optredens.

"Ik wil iedereen bij Heracles Almelo bedanken voor het afgelopen seizoen", stelt de naar Hongarije vertrokken middenvelder in een reactie op de clubsite. "Ik kijk positief terug op mijn tijd in Almelo. De supporters, mijn teamgenoten en alle fijne mensen binnen de club draag ik een warm hart toe. Ik wens iedereen veel succes komend seizoen."

"Yoëll heeft zich het afgelopen seizoen voor honderd procent ingezet voor Heracles Almelo. Desondanks is de samenwerking op sportief vlak niet verlopen zoals beide partijen graag hadden gezien. Yoëll heeft aangegeven een nieuwe uitdaging te willen vinden. We zijn blij voor hem dat dat gelukt is. We wensen hem veel succes", aldus technisch manager Tim Gilissen.

Voor Van Nieff was Heracles zijn vierde club in Nederland. De middenvelder droeg eerder in zijn loopbaan het shirt van FC Groningen, FC Dordrecht en Excelsior. Met de Trots van het Noorden veroverde hij in 2015 de TOTO KNVB Beker.