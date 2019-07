Nieuw contract bij Manchester City voor eenmalig NAC Breda-speler

Manchester City heeft het contract van Arijanet Muric opengebroken en verlengd tot medio 2024. De twintigjarige doelman uit Kosovo sluit echter niet aan bij de selectie van Josep Guardiola, maar gaat op huurbasis richting Nottingham Forest. Muric werd afgelopen seizoen uitgeleend aan NAC Breda. Hij keerde echter al na een maand, waarin hij slechts een duel speelde, terug naar Engeland vanwege een blessure bij Claudio Bravo, de vaste reservedoelman van the Citizens.

“Dat ik bij deze club mijn contract met drie seizoenen heb verlengd is echt ongelooflijk en tevens een grote eer”, stelt Muric in een reactie op de website van de Engelse kampioen. “Ik heb echt genoten van afgelopen seizoen en om deel uit te maken van de ploeg die de EFL Cup wist te veroveren was echt een waanzinnige ervaring. Mijn medespelers en de supporters zijn echt geweldig voor mij geweest en uit deze verbintenis spreekt heel veel vertrouwen.”

“Ik wil Guardiola laten zien wat ik in mijn mars heb en met Ederson en Bravo heb ik twee collega's van absoluut topniveau. Bij Nottingham Forest krijg ik de gelegenheid om ervaring op te doen en ik kijk uit naar die uitdaging”, voegt de voormalig NAC-sluitpost daaraan toe. Muric kwam afgelopen seizoen tot vier duels in de EFL Cup en hoefde slechts eenmaal de gang naar het net te maken. De keeper zag de finale tegen Chelsea echter vanaf de bank. Manchester City won uiteindelijk na het nemen van strafschoppen (4-3).

Technisch directeur Txiki Begiristain is ook blij met de nieuwe deal voor Muric. “Aro is een fantastisch talent en heeft een mooie toekomst voor zich bij deze club. Hij heeft in de EFL Cup al laten zien dat hij over veel zelfvertrouwen en kwaliteiten beschikt en dat kan alleen maar beter worden. Zijn houding, focus en kalmte heeft op iedereen indruk gemaakt. We zijn zeer blij dat Aro tot 2024 aan deze club verbonden is.”