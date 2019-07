Erik Pieters negeert interesse PSV en tekent in de Premier League

Erik Pieters zet zijn loopbaan voort bij Burnley. De Premier League-club meldt via de officiële kanalen dat de verdediger overkomt van Stoke City en voor twee seizoenen heeft getekend. Ook PSV had naar verluidt interesse in de dertigjarige verdediger, maar Pieters heeft er nu dus voor gekozen om in Engeland actief te blijven.

Pieters is de eerste zomeraanwinst van the Clarets, die vorig seizoen als vijftiende eindigden op het hoogste Engelse niveau. De Nederlander heeft zich al bij de selectie in Portugal gevoegd. Pieters heeft tot medio 2021 getekend, maar Burnley heeft de optie om de verbintenis met nog een seizoen te verlengen. De club meldt dat Pieters de concurrentiestrijd zal aangaan met Charlie Taylor inzake de linksbackpositie.

Stoke City meldt dat men een transfersom heeft ontvangen met het vertrek van Pieters. De routinier, die zes jaar actief was bij the Potters en ruim tweehonderd wedstrijden voor de club heeft gespeeld, had echter geen toekomst meer bij de Championship-club. Verrassend genoeg ziet Burnley, dat op een hoger niveau acteert dan Stoke City, wel heil in de aanwezigheid van Pieters.

Net als het Franse Amiens, dat Pieters het afgelopen halfjaar huurde, had ook PSV belangstelling voor Pieters. Volgens Voetbal International hadden de Eindhovenaren de back al gepolst, zonder echt concreet te worden. Eerder speelde Pieters 140 wedstrijden voor PSV. De achttienvoudig A-international begon zijn loopbaan bij FC Utrecht, waarvoor hij 58 keer in actie kwam.